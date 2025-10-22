Siete de las 15 mascotas que fueron rescatadas de la perrera de Athisa en San Fernando han sido adoptadas

De los 15 animales -14 perros y una gata- que hace casi un año fueron rescatados por el Ayuntamiento de San Fernando del Centro de Protección Animal Bahía de Cádiz, gestionado por Athisa, solo ocho permanecen en la residencia a la que fueron trasladados. El resto han conseguido ser adoptados. A ellos se han sumado otros tres que llegaron después, con lo que en total hay en la actualidad once perros acogidos, además de cuatro gatos.

Durante este primer año se han producido además 23 adopciones, lo que supone una media de casi dos al mes. Para el Consistorio isleño, supone "un dato muy positivo que refleja el éxito del nuevo modelo municipal de atención y cuidado animal".

"Se ha pasado de una situación denunciada por su falta de condiciones y dignidad, a consolidar un modelo ejemplar donde los animales reciben el mejor trato posible y encuentran una segunda oportunidad para ser adoptados y vivir felices", expone el Ayuntamiento isleño en una nota.

Historias con final feliz

Algunas de las historias que acompañan a estas mascotas han marcado especialmente a los equipos implicados. Es el caso de Mika, una perrita de unos ocho años que llegó con una pata gravemente afectada por un tumor y a la que hubo que amputar la extremidad. "Los veterinarios nos dijeron que, si hubiéramos tardado un poco más, la herida habría sido mortal. Hoy Mika corre, juega y espera en una protectora -que la ha acogido temporalmente- a una familia que la adopte definitivamente. Es un ejemplo de superación", explica la concejala de Bienestar Animal, María José Foncubierta.

También conmovió la historia de Milagro, una perrita de 11 años que fue hallada tras ser atropellada en la CA-33 con una hernia que comprometía órganos vitales. "Cuando la vimos pensamos que no lo contaría, pero la operación fue un éxito. Su nombre lo dice todo: es literalmente un milagro", comenta Foncubierta emocionada. Milagro se recupera actualmente en las instalaciones donde se encuentran los animales rescatados por el Ayuntamiento.

Entre los casos más recordados también se encuentra Linda, una pitbull abandonada y atada a una farola. "Llegó aterrorizada, pero su nobleza y su carácter cariñoso hicieron que pronto conquistara corazones. Fue trasladada a Málaga por una protectora colaboradora, donde finalmente fue adoptada. Hoy Linda vive feliz y nos siguen llegando fotos de su nueva familia. Estas son las imágenes que nos dan fuerzas para seguir", afirma Foncubierta.

La concejala de Bienestar Animal de San Fernando, María José Foncubierta, en la residencia animal donde están las mascotas acogidas / Ayuntamiento San Fernando

Otro caso con final feliz fue el de Luna, una perrita encontrada cerca de la estación de Renfe. Pronto se descubrió que estaba embarazada y dio a luz a cuatro cachorros que, al igual que ella, fueron adoptados tras cumplirse los plazos legales. "Luna tenía chip, pero su familia nunca respondió. Tras 40 días de espera, se inició el proceso de adopción y hoy todos disfrutan de una vida nueva. Historias como la suya nos recuerdan por qué es tan importante la responsabilidad en la tenencia de animales", añade la concejala.

Estas historias comienzan con un simple gesto: alguien encuentra un animal perdido y lo lleva a la Policía Local, otra persona comenta en redes que ha visto a un animal deambulando, o, como en el caso de Luna, "una chica que paseaba a su perro envió un mensaje a la alcaldesa avisando que la perrita estaba sola y asustada". A partir de ese pequeño acto, se activa todo el proceso con la colaboración de la concejalía, la policía y distintas entidades, hasta que finalmente se encuentra un hogar.

Un trabajo coordinado

Todo este trabajo -subraya el Ayuntamiento de San Fernando- ha sido posible gracias a la implicación directa de las protectoras y colectivos animalistas que colaboran estrechamente con el Ayuntamiento: Huellas Urbanas, Garra Felina, Huellas Callejeras, Trizas, Adogtame, Rompiendo Cadenas, así como a muchas personas anónimas que ofrecen su ayuda y su hogar a los animales rescatados, junto a las instalaciones concertadas por el Ayuntamiento. "Estas asociaciones hacen una labor impagable, completamente desinteresada, y merecen todo el reconocimiento. Son el alma de este proyecto", ha destacado Foncubierta.

El Ayuntamiento, en los últimos años, ha reforzado además su sistema de respuesta rápida ante casos de extravío o abandono, con un protocolo coordinado entre la Policía Local, veterinarios, el equipo de redes sociales y la Concejalía de Bienestar Animal. Cada vez que aparece un animal en la vía pública, se toma una fotografía y se difunde en cuestión de minutos a través de Facebook, Instagram, TikTok y grupos de WhatsApp, buscando a sus familias o un hogar temporal.

"Las redes sociales se han convertido en una herramienta de rescate. En muchos casos, en menos de 24 horas conseguimos localizar a sus dueños o encontrar casas de acogida", detalla la edil. Gracias a este sistema, dos animales fueron devueltos a sus familias, mientras que cinco de los ocho sin chip encontrados en la vía pública ya han sido adoptados.

"Hoy podemos decir con orgullo que ningún animal del municipio tiene que volver a un lugar donde no se le garantice un trato digno. Seguiremos trabajando para que todos tengan la oportunidad de encontrar un hogar y vivir con el cariño que merecen", apunta la concejala María José Foncubierta.