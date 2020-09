La saturación de los Juzgados de San Fernando se agrava ante la falta de juez en el número dos

Hace dos semanas que no hay juez en el número dos de San Fernando. Así que los juicios se van aplazando uno tras otro. También la prestación de declaraciones y toda diligencia que no tenga carácter urgente. Lo que sí lo es -las detenciones y los casos de violencia de género, principalmente- lo asumen obligadamente los otros dos juzgados de primera instancia e instrucción que existen en La Isla, que a su saturación histórica añaden ahora esta nueva situación aumentando su carga de trabajo y, por ende, haciendo que toda la maquinaria legal discurra más lentamente.

"En la última semana me han cancelado hasta cuatro juicios", comenta una abogada al referir el panorama de la sede judicial de San Fernando, que en la práctica se ha quedado con solo dos juzgados en activo a la vuelta del verano. Otros letrados insisten también en el problema. La situación, huelga decirlo, tiene enojados a todos. Se trata de algo coyuntural -se está a la espera de que llegue un nuevo juez para hacerse cargo del número 2- pero lo cierto es que, después de dos semanas, todavía se desconoce cuándo se cubrirá la vacante. Y mucho se temen que queden todavía unas cuantas semanas más por delante para que el problema quede zanjado.

Cabe recordar que La Isla lleva años reivindicando con denodado esfuerzo e insistencia pero sin ningún resultado la creación del cuarto juzgado de primera instrucción para hacer frente a la carga de trabajo que soportan, por encima de las medias de casos civiles y penales que se toman como referencia para evaluar las necesidades de las sedes judiciales. La memoria del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) lleva años insistiendo en la cuestión aludiendo a estas cifras objetivas, pero hasta el momento San Fernando no ha tenido la misma suerte que otros partidos judiciales. Y ahora, además, a efectos prácticos se ha quedado reducido en dos juzgados hasta que se incorpore el nuevo juez que se hará cargo del número dos.

Son 3.911 asuntos civiles, además de 1.200 ejecuciones civiles y 153 relativos a la jurisdicción voluntaria civil, y 4.008 asuntos penales lo que entraron en los Juzgados de San Fernando en 2019, según detalla la última memoria del TSJA. Eso se traduce en que la media de nuevos asuntos civiles por juzgado es de 1.755, lo que duplica con creces la cantidad de referencia. La media de nuevos casos penales es de 1.336, por lo que supera en un tercio la cifra de referencia.

De ahí que no se entienda no ya que no se apruebe la creación del cuarto juzgado, tan necesario, sino que ni siquiera se cubra con presteza la vacante de un juez.