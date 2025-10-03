San Fernando sube su renta media hasta los 28.164 euros, según Hacienda

San Fernando cuenta con una renta bruta media de 28.164 euros y una renta disponible media –la que queda una vez deducidos impuestos y cotizaciones– de 23.314 euros, según la última Estadística de los Declarantes por Municipios (EDM) de la Agencia Tributaria que el Ministerio de Hacienda y Función Pública ha dado a conocer esta semana y que se ha realizado a partir de los datos del ejercicio de 2023.

La cifra supone una subida de 867 euros con respecto a la renta bruta media del año anterior (2022), que era de 27.297 euros; y de 620 euros si se compara con la renta disponible, que alcanzaba los 22.694 euros en el pasado ejercicio. Así que el dato proporcionado por la Agencia Tributaria supone un incremento de la renta que alcanza un 3,7%.

La Isla, sin embargo, se sitúa según este informe por debajo de la renta bruta media de España, que es de 31.333 euros (es hasta 3.164 euros inferior) y también del dato nacional de la renta disponible, que es 25.235 euros (en este caso, es hasta 1.921 euros inferior).

Por el contrario, supera la media andaluza, que en lo que a renta bruta media se refiere es de 26.065 euros (es hasta 2.099 euros superior) y de 21.519 euros si se habla de renta disponible (hasta 1.795 euros superior).

San Fernando también se sitúa por encima de la media de la provincia, cuya renta bruta media es de 26.752 (está 1.412 euros por encima) y de 22.144 euros en el caso de la renta disponible (1.170 euros por arriba), según el informe de la Agencia Tributaria.

San Fernando se mantiene como el sexto municipio más rico de la provincia

De hecho, La Isla se mantiene como el sexto municipio de la provincia en renta media después de San Roque, Cádiz, El Puerto de Santa María, Algeciras y Los Barrios. Exactamente igual que en los últimos años.

En este sentido, San Fernando estaría 5.966 euros por debajo de la renta media de la localidad de San Roque, que llega a los 34.130 euros; pero hasta 12.288 euros por encima del dato que brinda Puerto Serrano, que con 15.288 euros no solo tiene la renta media más baja de la provincia sino que es uno de los municipios más pobres de España.

Eso sí, en este ranking de renta, La Isla se sitúa también hasta 59.847 euros por debajo de la localidad con el dato más alto de todo el país, que es Pozuelo de Alarcón (Madrid) con 88.011euros.

En 2013, la renta media de los isleños era de 23.501 euros, por lo que a lo largo de estos 10 años ha subido en la localidad en 4.663 euros. En España, la renta media de hace diez años -2013- era de 25.121 euros, por lo que la media nacional ha subido en 6.212 euros.