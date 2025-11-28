San Fernando acoge este sábado una oración ecuménica de adviento

La Iglesia Evangélica de El Buen Pastor de San Fernando, junto a la parroquia isleña del Buen Pastor y la parroquia gaditana de Nuestra Señora de Lourdes, celebrarán juntos este sábado 29 de noviembre una Oración Ecuménica de Adviento que servirá para prepararse para la Navidad.

El acto -abierto a la participación de todos los fieles que deseen acudir- se celebrará en la sede de la Iglesia Evangélica (calle Benito Pérez Galdós, 43) a las 12.00 horas.

Cartel anunciador de la Oración Ecuménica de Adviento en San Fernando

Ya en ocasiones anteriores las dos parroquias católicas han organizado encuentros y actos de culto ecuménico con la iglesia protestante en San Fernando, como se hizo con ocasión del 150 aniversario de su presencia en San Fernando.

Este domingo, cabe recordar, se celebrará el primer domingo de Adviento, el tiempo litúrgico que para los cristianos marca la llegada de la Navidad.