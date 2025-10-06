San Fernando, muy presente en la Convivencia Nacional de Hermandades de la Soledad

San Fernando ha estado muy presente en la 50ª Convivencia Nacional de Hermandades y Cofradías de Nuestra Señora de la Soledad que se celebró durante el pasado fin de semana en la localidad sevillana de La Algaba.

La hermandad isleña de la Soledad, encabezada por su hermana mayor, Mercedes Muñoz, asistió a este encuentro que arrancó con la inauguración de la exposición fotográfica La Soledad, en la que se mostraron imágenes de esta advocación procedentes de todo el mundo.

Por la tarde, se celebró la apertura oficial de la convivencia, presidida por el alcalde de La Algaba, Diego Manuel Agüera Piñero, y el presidente de la Confederación, Francisco Alcalá Sánchez. A continuación, el historiador local César Gutiérrez Moya ofreció la ponencia titulada La devoción a Nuestra Señora de la Soledad en La Algaba.

La jornada concluyó con el solemne rezo del santo rosario, presidido por el Simpecado de la hermandad algabeña y acompañado musicalmente por la banda de música Maestro Tejera.

Paralelamente, se celebró la convivencia juvenil soleana, fortaleciendo los lazos entre los jóvenes cofrades.

Miembros de la hermandad de la Soledad de San Fernando, en la convivencia nacional celebrada en La Algaba / Hermandad de la Soledad

La mañana del domingo día 5 comenzó con el traslado de la imagen de Nuestra Señora de la Soledad desde su parroquia hasta el altar efímero instalado en la plaza de España, donde presidió la misa estacional, oficiada por el Arzobispo de Sevilla, José Ángel Saiz Meneses, y retransmitida por Canal Sur TV.

La obra social derivada de la colecta de las hermandades fue destinada a Cáritas Parroquial de La Algaba, como muestra de solidaridad y compromiso cristiano.

Finalizada la eucaristía, la imagen de Nuestra Señora de la Soledad fue trasladada de nuevo a su sede, acompañada por la Banda de Música de la Soledad de La Algaba.

Como cierre de los actos, se celebró el tradicional almuerzo de confraternidad, en el que se entregaron recuerdos a las hermandades participantes. En dicho encuentro se anunció que la hermandad de la Soledad de Huércal-Overa (Almería) será la encargada de organizar la próxima convivencia nacional en el año 2026.