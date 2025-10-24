San Fernando entrega los restos del represaliado Ramón Vega Román a su familia

El Ayuntamiento de San Fernando y la asociación de memoria histórica Amede ha celebrado este viernes un emotivo acto de entrega de los restos mortales de Ramón Vega Román, víctima número 478 de la represión franquista que ha sido identificada dentro del proceso de exhumaciones impulsado en el cementerio municipal de la ciudad.

El acto, de carácter íntimo y celebrado en el propio camposanto isleño, ha contado con la presencia de familiares, dos de sus nietas, de la concejala de Memoria Democrática, Pepa Pacheco, y del concejal Javier Navarro, quien dirigió el proceso de exhumación durante el mandato anterior, así como la miembros de la Junta directiva de Amede.

Ramón Vega Román fue ejecutado en la madrugada del 20 de julio de 1938 en San Fernando, junto a otras cinco personas, todos vecinos de Grazalema. Tenía 41 años, estaba casado con Ana Castro Sánchez y dejó siete hijos, el menor de ellos de apenas seis años. Ocho décadas después, su familia podrá por fin recuperar sus restos gracias al trabajo de exhumación e identificación realizado.

Su nieta, Ana Román Fernández, que ha mantenido durante años la búsqueda de su abuelo, podrá trasladar sus restos a su localidad natal, 87 años después de su fusilamiento. La entrega se ha realizado en la víspera del homenaje público que se le rendirá mañana en Grazalema, con la presencia de la Asociación por la Memoria Democrática (AMEDE) y representantes institucionales.

La concejala Pepa Pacheco ha subrayado que "cada entrega es un acto de justicia y reparación, pero también de humanidad. Detrás de cada nombre hay una historia familiar marcada por el silencio y la espera. San Fernando mantiene su compromiso de seguir trabajando para que ninguna víctima quede en el olvido".

Pacheco ha añadido que "la Memoria Democrática no solo recupera restos, sino también la dignidad arrebatada. Nuestro deber como instituciones es acompañar a las familias en este camino de verdad, justicia y reparación".

Inaugurada la exposición 'La columna de los ocho mil'

Paralelamente, este viernes se ha inaugurado en San Fernando -en las dependencias municipales de la calle Real, 63 (antiguo Museo)- la exposición La Columna de los Ocho Mil. El primer éxodo de la Guerra Civil Española, una muestra que aborda uno de los episodios más desconocidos de la contienda, ocurrido en septiembre de 1936, cuando miles de extremeños huyeron del suroeste de Badajoz intentando alcanzar la zona republicana.

El proyecto está diseñado y organizado por la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica 'José González Barrero' de Zafra, con la financiación del Gobierno de España, la Diputación de Badajoz y el Ayuntamiento de Zafra, además de la colaboración de otros ayuntamientos y asociaciones memorialistas de Extremadura.

Exposición 'La columna de los ocho mil' en San Fernando / J.A.S.B. (Ayuntamiento San Fernando)

La exposición forma parte de un amplio proyecto de investigación que busca identificar a las víctimas y recoger testimonios de familiares, contribuyendo a rescatar la verdad de aquellos hechos y dignificar la memoria de quienes los protagonizaron

"La memoria democrática también se construye a través del conocimiento y la cultura", ha señalado la concejala Pepa Pacheco. "Exposiciones como esta permiten comprender mejor el sufrimiento colectivo y los desplazamientos forzados que marcaron nuestra historia reciente, y son esenciales para fortalecer una conciencia democrática basada en la verdad y los derechos humanos", ha destacado.