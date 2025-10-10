San Fernando volverá a sumarse el próximo día 16 al Día Mundial de la Parada Cardíaca con una jornada de formación en RCP

Taller de RCP impartido anteriormente en San Fernando por el Día Mundial de la Parada Cardíaca

San Fernando se volverá a sumar a la celebración del Día Mundial de la Parada Cardíaca, que se conmemorará el próximo 16 de octubre, con una jornada de formación en Reanimación Cardiopulmonar (RCP), que se desarrollará en dos ubicaciones diferentes: el centro de congresos Cortes de la Real Isla de León y la plaza del Rey.

Las jornadas van dirigidas tanto a los estudiantes -está previsto que participen unos 1.300 alumnos pertenecientes a diferentes centros educativos- como a la ciudadanía en general, que podrán recibir formación en SVB (Soporte Vital Básico) en la céntrica plaza del Rey, de 10.00 a 11.00 horas.

Día Mundial de la Parada Cardíaca en San Fernando

La actividad contará con la participación de profesionales del Servicio de Urgencias de Atención Primaria (SUAP), residentes de Enfermería y de medicina de la especialidad Familiar y Comunitaria, así como enfermeros especialistas en Familiar y Comunitaria, estudiantes del grado de Técnico Emergencias de IES Sancti Petri, quienes liderarán talleres prácticos y charlas educativas.

El objetivo de esta iniciativa es concienciar a los jóvenes sobre la importancia de actuar con rapidez ante una parada cardíaca y brindarles las herramientas básicas para poder intervenir de forma efectiva hasta la llegada de los servicios de emergencia.

Durante la jornada, los alumnos recibirán formación en técnicas de RCP básica, cómo actuar ante diferentes emergencias. Los talleres estarán adaptados a distintas edades escolares, promoviendo un aprendizaje dinámico, práctico y accesible.

Día Mundial de la Parada Cardíaca: aprende Soporte Vital Básico en San Fernando

"Cada minuto cuenta en una parada cardíaca. Enseñar a la población a reaccionar puede salvar vidas", señalan los profesionales del SUAP que participarán en la jornada.

La actividad, que se desarrollará también en las instalaciones del centro de congresos, cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de San Fernando, el Colegio de Enfermería, el Distrito Sanitario Bahía de Cádiz-La Janda y la empresa Ambulancias Barbate en un compromiso conjunto por fomentar una comunidad más preparada y solidaria.

Con este evento, San Fernando se suma a las acciones internacionales que buscan incrementar las tasas de supervivencia ante paradas cardíacas fuera del entorno hospitalario, reforzando la capacitación ciudadana como primera línea de respuesta.