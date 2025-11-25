San Fernando celebra este martes el 25N bajo el lema 'No es teatro'

San Fernando celebrará este martes el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, que se conmemora cada año con el objetivo de denunciar la violencia que sufren las mujeres en todo el mundo y de reivindicar políticas eficaces para su erradicación. Aunque desde principios de noviembre se ha celebrado un nutrido programa de actividades organizado por el Ayuntamiento isleño en torno al 25N, el acto central –e institucional– se celebrará hoy a las 12.00 horas en las instalaciones municipales del centro de congresos Cortes de la Real Isla de León.

La campaña puesta en marcha este año por el Consistorio ha puesto especial foco en las víctimas a través del lema 'No es teatro', que busca visibilizar sus experiencias y sensibilizar a la comunidad sobre esta problemática al tiempo que lucha contra el negacionismo que sufren también las víctimas de la violencia.

'No es teatro', campaña de San Fernando para el 25N

El acto institucional que se celebrará en el centro de congresos –y que presidirá la alcaldesa, Patricia Cavada– se sumará a las manifestaciones de rechazo y condena a la violencia machista que se repetirán este martes en distintas localidades y aprovechará para rendir homenaje y mostrar su apoyo a todas las víctimas.

El acto consistirá en la lectura de un manifiesto con motivo del 25N y en la posterior intervención de las asociaciones de mujeres de la localidad. Está prevista también la actuación de Daniel Bommatti y Lucía Baizán en el centro de congresos.