Aprendiendo a salvar vidas: talleres de RCP en San Fernando con motivo del Día Mundial de la Parada Cardíaca

Cientos de escolares han participado este jueves en los talleres de RCP (Reanimación Cardiopulmonar) impartidos por profesionales sanitarios y estudiantes del ramo que se han llevado a cabo en la céntrica plaza del Rey y en las instalaciones municipales del centro de congresos con motivo del Día Mundial de la Parada Cardíaca.

En la jornada, según datos de la organización, han participado unos 1.300 alumnos pertenecientes a distintos centros educativos así como ciudadanos en general que han mostrado su interés en aprender y recibir formación en SVB (Soporte Vital Básico). Ese era, desde luego, el objetivo principal de la actividad llevada a cabo en San Fernando: aprender las nociones básicas para saber cómo hay que reaccionar ante una parada cardíaca mientras llegan los servicios médicos de emergencia, unos minutos que pueden salvarle la vida a una persona. Por eso es tan importante que todo el mundo conozca estas técnicas de RCP básica. Sobre todo, los más jóvenes, que han sido los grandes protagonistas de esta jornada.

Talleres de RCP en la plaza del Rey de San Fernando por el Día Mundial de la Parada Cardíaca / D.C.

Profesionales del SUAP (Servicio de Urgencias de Atención Primaria), así como residentes de Enfermería y de medicina de la especialidad Familiar y Comunitaria, enfermeros especialistas en Familiar y Comunitaria y estudiantes del grado de Técnico Emergencias de IES Sancti Petri se han encargado de impartir los talleres, en una jornada en cuya organización ha participado el Colegio de Enfermería, al Distrito Sanitario Bahía de Cádiz-La Janda, la empresa Ambulancias Barbate y el Ayuntamiento de San Fernando.