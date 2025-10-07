La congregación de los Sagrados Corazones envía desde San Fernando un contenedor con ayuda para Mozambique

La Congregación de los Sagrados Corazones y su grupo de voluntarios ha preparado un contenedor de 16 metros de largo y 10 metros cúbicos de capacidad para viajar a Mozambique, cargado con productos de primera necesidad, material escolar, bicicletas, máquinas de coser para la pequeña industria textil, maquinaria para la industria alimentaria y jabón.

La iniciativa cuenta con la participación de voluntarios y colaboradores, que trabajan de manera directa para que las donaciones lleguen sin intermediarios, optimizando la logística y economizando el espacio disponible, utilizando infraestructuras como soportes para colgar bicicletas y organizar los productos de manera eficiente. La concejala de Cooperación Internacional, Pepa Pacheco, ha estado presente en el momento en el que se ha cargado el contenedor y ha agradecido la labor desinteresada realizada por este colectivo.

Las donaciones se ha ido recogiendo en el antiguo Colegio Virgen del Carmen durante un largo periodo de tiempo, donde se clasifican cuidadosamente antes del envío. Además de Mozambique, se apoyan proyectos en el Congo y Filipinas. La iniciativa también incluye la recaudación de fondos para que niñas con recursos limitados puedan continuar sus estudios de secundaria. Empresas y entidades como Williams & Humbert, Líder Papel y el Ayuntamiento de San Fernando, entre otros, colaboran en esta campaña, que combina ayuda humanitaria, educación y desarrollo económico local de manera directa y sostenible.