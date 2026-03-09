Regresa a San Fernando el matrimonio isleño atrapado en Dubái: "Han sido ocho días de nervios e incertidumbre"

De nuevo en casa... y sanos y salvos. El matrimonio isleño atrapado en Dubái por la guerra de Irán -Marcelino Rueda y Milagros Brenes, propietarios de la conocida tintorería Arcoíris- ha logrado al fin regresar a San Fernando tras ocho días de absoluta incertumbre. Más de una veintena de familiares acudieron a la estación de tren de Bahía Sur a última hora de la tarde del domingo para darles una cálida y emotiva bienvenida, con la que pusieron punto final a una auténtica pesadilla.

La pareja, que disfrutaba de sus vacaciones a bordo de un crucero, no pudo coger el vuelo de vuelta a España en la jornada del pasado sábado 28 de febrero ante el inicio del bombardeos. A partir de ahí, todo fue un caos.

"Han sido ocho días de muchísimos nervios e incertidumbre", explica su hija, María del Carmen. "Les cancelaron hasta tres vuelos, este en el que han vuelto era el cuarto", explica. Y, de hecho, el mismo sábado, horas antes de despegar, todavía no sabían si iban a poder salir ante el recrudecimiento de la guerra y la escaladad del conflicto.

Finalmente -explica su hija- pudieron coger un vuelo a las siete de la mañana (las cuatro en España) que les llevó hasta Madrid. Y desde la capital tomaron un tren hasta San Fernando, donde llegaron a última hora de la tarde. El recibimiento por todo lo alto que le brindó la familia puso de manifiesto lo mal que lo han pasado durante esta larga semana.

"Hablábamos con ellos por WhatsApp", explica María del Carmen. Les comentaban que estaban bien pero aún así, han sido días de muchísimo desasosiego, intranquilidad e impotencia al no poder hacer nada para que volvieran. Han estado alojados en un hotel junto a una treintena de españoles en la misma situación. Pero vieron perfectamente las estelas de los misiles cuando Irán bombardeaba Dubái "y las sirenas no han dejado de sonar a todas horas en estos días", cuenta su hija, al relatar la situación de enorme tensión que ha vivido este matrimonio isleño en el final de lo que iban a ser unas vacaciones paradisíacas. La pareja, de hecho, está todavía en shock: "Mi madre no deja de llorar".

Su padre, sin embargo, ha vuelto a su trabajo en la tintorería este mismo lunes. En la familia Rueda, sin embargo, todos respiran con tranquilidad después de una de las semanas más complicadas de su vidas: "No creo que les queden ganas de viajar de nuevo... Y si todavía les quedan algunas se las vamos a quitar del todo", afirma su hija.