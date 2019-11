Reconocimiento a la trayectoria del periodista Francisco Sánchez Zambrano

El periodista isleño Francisco Sánchez Zambrano, redactor jefe de Diario de Cádiz, resumió en pocas palabras el oficio citando al recientemente fallecido Pepe Oneto cuando decía aquello de que "se hizo periodista para contar historias". Es de lo que se trata, puntualizó. Tan sencillo y tan complicado al mismo tiempo. Contar lo que pasa a la gente "detrás de una cámara, con un micrófono, delante de un teclado, con unas notas en un cuaderno, en un folio o hasta en una servilleta de papel".

Y por eso, precisamente, por contar desde 1993 lo que pasa desde las páginas del Diario de Cádiz y, especialmente, lo que pasa en la política de la provincia, el PP de San Fernando ha querido brindar a este periodista un sencillo pero a la vez emotivo reconocimiento al hilo de la conmemoración del 10 de Noviembre y del Decreto IX de Libertad de Imprenta que aprobaron por primera vez en España Las Cortes reunidas en La Isla hace ya 209 años.

Es la tercera vez que los populares isleños llevan a cabo este gesto con los profesionales de los medios de comunicación más cercanos, "los que se encargan de llevar hasta los ciudadanos la información y la opinión de los partidos políticos, de la sociedad y de la vida en general", apuntó el presidente y portavoz del PP, José Loaiza, que aplaudió el trabajo de Sánchez Zambrano, "todo un experto en la política provincial que conoce los intríngulis de todos los partidos".

El PP reconoció así la trayectoria profesional de este isleño, vinculada desde sus inicios a Diario de Cádiz, y le hizo entrega de una réplica de la artística portada del Diario de San Fernando publicada en 1910 con motivo del centenario de Las Cortes.

Sánchez Zambrano, por su parte, agradeció el gesto y animó a La Isla a sentirse orgullosa de este día en el que se recuerda la aprobación de la Libertad de Prensa y a convertirlo "en marca propia". El periodista, al que acompañó su mujer, Rocío, recordó durante su intervención sus inicios en la prensa en la Delegación de San Fernando de Diario de Cádiz y sus primeras informaciones sobre política local. "Por entonces, el PP tenía la sede en la Alameda, contaba solo tres concejales (con Juan Ibáñez a la cabeza) y hacían oposición frente a un batallón de 15 o 16 concejales andalucistas con mucha valentía pero sobre todo, que creo que es lo más importante, con mucha educación".

El periodismo, afirmó, ha cambiado mucho desde entonces. También la política, "pero unos seguimos intentando acercar cada día la información a los ciudadanos y otros, los políticos, siguen intentando mejorar San Fernando y la vida de los cañaíllas".

"Una vez me dijo un concejal: Te tengo calado, tú eres del PP o de IU. Es lo mejor que me han dicho"

Sánchez Zambrano se adentró en el oficio para defender la veracidad del periodista, "algo que se consigue con el paso de los años pero que es tan frágil como jarrón chino y se puede perder en un momento". También -y de un modo especial en el periodismo político- reivindicó la objetividad. "A mí siempre me obsesionó que la gente no supiera ni lo que voto ni mis ideales", afirmó durante su intervención. Reconoció así que en este oficio lo mejor que le había dicho le ocurrió en San Fernando cuando un concejal le espetó tras un pleno: "Te tengo calado, tú eres del PP o de IU". "Me sentí completamente orgulloso", confesó.

El periodista tuvo también unas cariñosas palabras para su familia, su mujer, sus dos hijas y, especialmente, para sus padres, sin cuyo esfuerzo -subrayó- no podría haber estudiado la carrera de Periodismo en Madrid.