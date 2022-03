Rechazada la comisión de investigación sobre las obras de la casa de la edil de Urbanismo en el Pleno de San Fernando

El Pleno ha rechazado en la tarde de este jueves la propuesta del PP para impulsar la creación de una comisión de investigación en torno a las obras que la delegada de Desarrollo Urbano, Claudia Márquez, está llevando a cabo en una casa de su propiedad que ha adquirido en el centro de la ciudad.

Solo los grupos municipales de Vox y AxSí han respaldado la iniciativa de los populares, que la mayoría del gobierno municipal que comparten PSOE y Cs ha impedido que prosperara. Podemos, por su parte, se ha abstenido y ha declinado incluso intervenir en el debate.

Desde las filas del equipo de gobierno se ha cerrado filas en torno a la edil socialista. Tanto Conrado Rodríguez (PSOE) como Regla Moreno (Cs) han acusado a José Loaiza (PP) de querer montar "un circo mediático" y de hacer "escarnio público" con una persona, la concejala Claudia Márquez, "que ha mantenido una total apertura" ante las preguntas y la información que los grupos han demandado acerca de las obras de su casa.

"Lo que hace unas semanas decían (PP y AxSï, principalmente) que era un gran escándalo resulta que simplemente son unas discrepancias técnicas sobre un procedimiento administrativo", ha afirmado el delegado de Presidencia durante el debate.

Regla Moreno, portavoz de Cs, a quien el portavoz del PP, José Loaiza, había apremiado por la mañana a que apoyara la creación de la comisión de investigación, ha rechazado tajantemente su creación alegando que con ella se pretende crear "una herramienta política" y ha emplazado al dirigente popular a que, simplemente, "si tiene conocimiento de irregularidades, que vaya a los Juzgados".

También, frente a ese "circo" que sostiene que el PP quiere montar con las obras de la casa, Moreno ha defendido la "catadura moral" y la "actitud ejemplar" que deben seguir los miembros de la Corporación Municipal de cara a la ciudadanía.

Loaiza, por su parte, ha lamentado la falta de transparencia del equipo de gobierno y ha insistido en denunciar el incumplimiento del Plan Especial de Protección y Reforma Interior del Casco Histórico (PEPRICH) en estas obras, en las que -asevera- lo que se ha hecho "no se le hubiese permitido a ningún ciudadano". "Esto no son unas simples discrepancias técnicas", ha afirmado.

También ha lamentado que se pusiera en duda el criterio de los técnicos municipales por parte del equipo de gobierno, más inclinado a apoyar el criterio de la concejala de Urbanismo y su disposición a recurrir a un contencioso tras el último informe en el que se replantea la parte de la obra que afecta a la ampliación del castillete.

Loaiza ha recordado también que la concejala de Urbanismo se ha abstenido en los trámites vinculados a los expedientes de las obras de su casa en el pasado mes de febrero "cuando las obras empezaron en 2020" e incluso ha apuntado la posible existencia de "falsedad documental" a los planos, lo que -explica- podría haber inducido a error a los técnicos municipales.

Por otro lado, el portavoz de AxSí, Fran Romero, ha acusado a la alcaldesa, Patricia Cavada, de ser "cómplice" de las irregularidades de las obras de la casa de Claudia Márquez.

"Ahora, en el colmo del descaro, anuncia (Claudia Márquez) que van a recurrir ante la Justicia lo que sus propios técnicos han resuelto. La delegada de Urbanismo, de manera inédita, va a demandar a su Ayuntamiento: ¿A sí misma, nos preguntamos? Porque dice que está convencida de que la justicia le dará la razón. Claro, porque quienes ya no se la dan son sus técnicos municipales tras descubrir el engaño. No han cambiado sus informes porque no aprobaron el proyecto sino que la comisión municipal de patrimonio autorizó unas actuaciones engañada y, en ningún momento, dando el visto bueno a perpetrar lo que no se puede hacer al amparo de una orden de ejecución con un contenido muy diferente", afirmó Romero.

Por su parte, el concejal de Vox, Francisco Paredes, aludió a la "alarma social" que han suscitado las obras de la casa de la edil y ha dado el apoyo de su grupo municipal a la comisión de investigación al objeto de esclarecer los hechos.