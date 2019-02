Sí se puede critica la “abstención” socialista sobre la tauromaquia

El grupo municipal Sí Se Puede ha criticado "la falta de compromiso del PSOE con la vida animal que dice defender y que prometió a su electorado en su programa de gobierno". Se refiere la formación morada a la abstención del grupo municipal socialista en las mociones del PP que pedían apoyo a la tauromaquia y a la caza. "Fomenta que en San Fernando se siga destinando dinero público para la escuela de tauromaquia, una actividad imposible de realizar si no es con subvenciones o bonificaciones económicas desde las administraciones", apunta.

El grupo municipal de Podemos San Fernando no entiende que el gobierno de Patricia Cavada "vuelva a renunciar a cumplir su programa electoral en relación a la vida animal por no enturbiar sus relaciones con los andalucistas, su socio de gobierno y quien promete sustentar la escuela de tauromaquia con 21.600 euros anuales". La moción del PP, advierte Sí se puede, salió adelante sin la oposición de Ciudadanos, "que primero ofrece un discurso en defensa del bienestar animal –"los animales no son cosas", aseguraron- y luego se pone de perfil con la tauromaquia y la caza".

Sí Se Puede lamenta que a escasos meses de las elecciones municipales, el PSOE no haya cumplido con las políticas animalistas que prometió en su programa electoral y siga financiando la tauromaquia con el dinero de los isleños, no habiendo puesto sobre la mesa ni una medida de calado en defensa de la vida anima.