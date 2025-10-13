Grandes y pequeños disfrutaron del día de puertas abiertas.
Grandes y pequeños disfrutaron del día de puertas abiertas. / Antonio Zambonino

La presentación de la Fan Pin 2026 de San Fernando, en imágenes

Para una edición tan especial, en la que la carrera cumplirá una década, la Armada ha optado por presentar la prueba durante una multitudinaria jornada de puertas abiertas en el TEAR en la que las grandes protagonistas fueron las exposiciones de vehículos y armamento y la exhibición de la Unidad Cinológica del Tercio de la Armada

La Fan Pin de San Fernando inicia el camino hacia la edición de su décimo aniversario

