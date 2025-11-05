El PP pide mediciones de ruido y más policía en la calle Las Cortes de San Fernando

El PP de San Fernando ha advertido de que el conflicto de ruidos en la calle Las Cortes "no se resolverá con declaraciones ni gestos simbólicos, sino con decisiones basadas en datos objetivos, cumplimiento de la normativa y respeto tanto a los vecinos como a los hosteleros". Según el PP, la socialista Patricia Cavada "ha optado por los anuncios públicos y no por las soluciones reales y no ha ofrecido hasta la fecha un diagnóstico serio que permita actuar con rigor".

Los populares han subrayado que lo primero que debe hacer el gobierno municipal "es medir oficialmente el nivel de ruido en cada tramo de las calles afectadas".

"No se puede hablar de convivencia ni de soluciones si el Ayuntamiento no sabe, con datos exactos, cuánto ruido hay, cuándo se produce y dónde se concentra", señalan.

Para el PP, esta medición no solo es necesaria para proteger a los vecinos, "sino también para no responsabilizar injustamente a quienes están cumpliendo con la ley". "Medir es ser justos. Es gobernar desde los hechos y no desde las percepciones", dice la formación en una nota.

El Partido Popular lamenta que el gobierno de Patricia Cavada haya permitido que este problema se prolongue durante años hasta derivar en denuncias, expedientes e incluso en un procedimiento judicial. "El Ayuntamiento no puede limitarse a anunciar diálogos o encuentros mientras la situación sigue igual. Gobernar no es anunciar, es decidir. Y aún no se ha tomado una sola decisión concreta que dé tranquilidad a los vecinos ni certidumbre a los hosteleros".

El PP insiste en que el descanso y el empleo "no son incompatibles". Lo que resulta incompatible, señalan, "es continuar sin controles, sin mediciones y sin aplicar la normativa". Por ello, además del estudio acústico tramo a tramo, "defienden medidas como el refuerzo de la presencia policial para evitar comportamientos incívicos o botellón, el control de horarios y el apoyo a los establecimientos que deseen incorporar sistemas de limitación acústica o medidas correctoras que permitan compatibilizar su actividad con el descanso vecinal".

"El problema no es la hostelería ni los vecinos. El problema es la falta de gestión del gobierno de Cavada. San Fernando no necesita más anuncios, necesita datos, decisiones y cumplimiento de la ley", concluye el Partido Popular.

Las mediciones de ruido de la Junta, argumento base del contencioso de los vecinos

A pesar de que el PP ha instado al Ayuntamiento a realizar mediciones, la Junta de Andalucía realizó recientemente una evaluación acústica en la zona entre los pasados días 24 de abril y 10 de junio de 2025 a raíz de las denuncias vecinales. De hecho, el informe elaborado a raíz de esas mediciones sustenta el contencioso que ha interpuesto la asociación de vecinos.

Los resultados indican que "el conjunto de emisores acústicos que intervienen en calle Las Cortes y aledaños no cumplen los objetivos de calidad acústica en base al apartado B del artículo 25 del Decreto 50/2025"

Este informe detalla además que, siendo un área urbanizada existente con predominio de suelo residencial, los resultados obtenidos en tarde y noche son desfavorables. Concretamente, el resultado diario obtenido de emisión al exterior en el rango de tarde es 74,4 decibelios, cuando el máximo por normativa es de 68; mientras que el resultado diario obtenido en el rango de noche de 73,7 , cuando la normativa establece de máximo 58.

Los resultados de estas mediciones se han presentado este miércoles a los empresarios del ocio nocturno en el transcurso de la reunión que han mantenido con el Ayuntamiento isleño, en la que han acordado elaborar un listado de posibles medidas a adoptar para mitigar el ruido.