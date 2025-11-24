El PP critica la escasa apuesta del Ayuntamiento de San Fernando por la Semana de los Esteros

Mirador existente en la planta superior del centro de visitantes del Parque Natural de la Bahía de Cádiz, que ahora acaba de abrir sus puertas tras un año cerrado por obras.

La concejala del PP de San Fernando, Carmen García de Lomas, ha denunciado que el gobierno local del PSOE de Patricia Cavada "ha convertido la Semana de los Esteros en un simple fin de semana de actividades dispersas, sin contenido claro y sin una verdadera apuesta por los esteros y su producto más valioso: el pescado".

García de Lomas ha recordado que fue un gobierno municipal del Partido Popular el que, en junio de 2014, impulsó la reunión interadministrativa Potenciar Salinas y Esteros en la que participaron la Junta de Andalucía, la Diputación de Cádiz y la dirección del Parque Natural Bahía de Cádiz.

"En aquella reunión se acordó trabajar de forma conjunta para poner en valor las salinas y esteros de La Isla, entendiendo que eran una oportunidad económica, turística y ambiental de primer nivel para San Fernando", ha señalado.

Tras aquel impulso llegó, en 2015, la I Feria Gastronómica de los Esteros, organizada por Asihtur con el apoyo del Ayuntamiento. "Entonces el centro de la ciudad se llenó de vida, con 24 casetas y 16 restaurantes locales ofreciendo platos elaborados con pescado de estero, despesques tradicionales, showcookings y actividades divulgativas que explicaban a la ciudadanía qué es un estero, qué especies alberga y por qué es tan importante su conservación", subrayó la edil popular.

"No era solo una fiesta, era un verdadero proyecto de ciudad: pedagógico, participativo y vinculado al paisaje que ocupa gran parte de nuestro término municipal", ha insistido García de Lomas, que ha lamentado el deterioro sufrido desde entonces.

Para la concejala del PP, "con el paso de los años, el PSOE de Cavada ha ido vaciando de contenido la Semana y el Día de los Esteros, hasta convertirlos en un fin de semana casi irrelevante, con una programación en la que, paradójicamente, lo que menos protagonismo tiene son los propios esteros y su producto estrella, el pescado de estero".

En este sentido, García de Lomas ha subrayado que esta pérdida de contenido viene acompañada además de una práctica ausencia de promoción por parte del gobierno local. "El evento que hoy comienza apenas ha sido difundido. Cavada se ha limitado a una nota de prensa municipal y nada más, sin campaña previa, sin implicación del tejido económico ni social y sin una estrategia mínima para aprovecharlo como escaparate turístico de la ciudad".

García de Lomas ha recordado que los informes técnicos avalan el potencial de los esteros. "Estudios como el desarrollado por Ctaqua dentro del proyecto Salemprende señalan que, allí donde hay actividad salinera, acuícola, turística o educativa, el nivel de conservación es mucho mayor. Es decir, la mejor manera de proteger los esteros es darles vida, no olvidarlos", ha explicado.

En este sentido, la concejala del PP ha criticado que Patricia Cavada "está de espaldas a esta realidad". "San Fernando -afirma la edil- no se puede permitir despreciar un recurso que nos distingue, que genera empleo y que podría situarnos como referente del turismo vinculado a los esteros y las salinas en toda la Bahía. Lo que hoy tenemos es un pobre sucedáneo de lo que se empezó a construir en 2014".

Por todo ello, el Partido Popular reclama a la alcaldesa del PSOE que recupere la ambición inicial y sitúe de nuevo a los esteros "en el centro de la estrategia turística y económica de la ciudad".

"Reclamamos un plan municipal específico para la recuperación y activación de los esteros y salinas, la recuperación real de la Semana de los Esteros como una gran cita de ciudad, y una programación que vuelva a tener como eje el pescado de estero, la actividad salinera y la divulgación ambiental. Una ciudad no puede vivir solo de fiestas. Es el momento de ampliar el abanico de ofertas y actividades en La Isla, una ciudad rica en recursos que el gobierno socialista mantiene incomprensiblemente desaprovechados", concluyó García de Lomas.