La playa encara su primer gran fin de semana sin ningún servicio a punto

Las temperaturas suben, el verano se prepara para hacer su entrada triunfal, las clases están a punto de terminar... Y todo apunta a que la playa isleña registrará durante el fin de semana una nutrida afluencia de bañistas, deseosos de disfrutar del sol y del mar. Pero Camposoto no está todavía preparada para hacer frente a un verano en toda regla. Todavía le queda. Tendrá que tenerlo presente si es de los que aprovecha este fin de semana para pasar el día en la playa y aventurarse con el primer baño, porque los servicios -ninguno de ellos- está todavía a punto. Y no solo se trata de aseos, duchas y chiringuitos que puedan hacer más cómoda y llevadera la estancia en una playa enclavada en el Parque Natural. En realidad, ni siquiera se ha podido activar aún el servicio de vigilancia y salvamento -el equipo de socorristas que vela por la seguridad de los bañistas- debido a que no cuentan aún con una infraestructura básica para hacer su trabajo con un mínimo de garantías: no se han instalado las torretas, no hay un botiquín operativo para el servicio médico y la ambulancia, unos módulos para el personal...

Operarios de la empresa adjudicataria del montaje -Rhodas Albañilería SL- trabajan a destajo desde que la semana pasada pudieron al fin iniciar los trabajos para instalar el mobiliario y el equipamiento playero. Se trabaja a contrarreloj y en condiciones normales, a pesar de lo que se ha tardado en comenzar estos trabajos, el montaje podría estar ya a punto o casi. Pero los efectos de los temporales del pasado mes de marzo han sido devastadores, especialmente a partir del acceso número 4. Y uno de los principales problemas con los que se encuentra el Ayuntamiento para la puesta a punto de la playa es que las infraestructuras más básicas -redes de saneamiento, conexiones a la fosa séptica, instalaciones eléctricas- fueron arrancadas de cuajo y tienen que ser completamente reconstruidas ahora. Prácticamente, hay que partir de cero. De nada sirve colocar un módulo de aseos o un chiringuito si éste carece de estas canalizaciones. Para solventar el problema están previstas desde el pasado mes de abril unas obras de urgencia dotadas además de una partida económica que supera los 210.000 euros, pero el contrato no se ha licitado todavía. Así que se intenta hacer frente a la situación de la mejor manera posible. El tiempo ha ayudado bastante al retrasar el comienzo de la temporada y evitar una masiva afluencia de usuarios durante los fines de semana. Pero ya es inevitable. Y para este fin de semana se espera que la playa ofrezca una imagen muy distinta a la que se ha visto hasta ahora.

Para este fin de semana se prevé la primera gran afluencia de bañistas a la playa

El servicio de vigilancia y salvamento de la playa -aclaraba ayer el concejal de Seguridad Ciudadana, Ignacio Bermejo- está preparado y a punto para ponerse en funcionamiento. Podría hacerlo en cualquier momento. De hecho, se barajó la posibilidad de que se activara este mismo fin de semana. No obstante, finalmente se ha desistido dada la situación que todavía presenta Camposoto y al no existir una infraestructura básica que permita a los socorristas prestar el servicio con todas las garantías, sobre todo cuando su trabajo está relacionado necesariamente al botiquín, al servicio médico y a la ambulancia.

Tampoco estará de servicio todavía la Policía Local, si bien estará especialmente atenta a lo que pueda ocurrir en la playa durante este fin de semana e intervendrá si así lo requiere la afluencia de bañistas, especialmente en lo que a tráfico se refiere.

Por el momento, el Ayuntamiento prefiere no hablar de fechas para una 'inauguración' en toda regla de la temporada. Hasta el 4 de julio, de hecho, no comenzarán los trabajos de reposición de arena que llevará a cabo Costas. Lo que pretende es avanzar lo más rápido con los trabajos para que poco a poco la playa vaya recuperando la normalidad.