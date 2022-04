La plantilla de ayuda a domicilio en San Fernando denuncia otro incumplimiento más: los reconocimientos médicos

La plantilla del Servicio de Ayuda a Domicilio (SAD) continúa con sus reivindicaciones laborales y han vuelto a denunciar un nuevo incumpliento por parte de la empresa adjudicataria, a la que el Ayuntamiento de San Fernando ha prorrogado el contrato. En este caso, advierten las trabajadoras, se trata de la obligatoriedad de la empresa de realizar un reconocimiento médico, que incluye control de enfermedades infectocontagiosas, al personal que se incorpora con carácter previo la contratación.

El comité de empresa afirma haber puesto este nuevo incumplimento en conocimiento de la alcaldesa, Patricia Cavada. Y han afirmado que incluir esta cláusula de los reconocimientos médicos en el pliego de prescripciones técnicas del contrato "era una garantía para la salud de muchos de nuestros usuarios, personas mayores en su mayoría y muchos de ellos inmunodeprimidos".

"Cualquier medida de carácter preventivo es importante para preservar su salud. Y esta lo es", afirma.

No obstante, afirma, desde que se inició el actual contrato no se ha realizado ninguno de estos reconocimientos médicos previos a la contratación. "¿De qué sirve poner algo en los pliegos, si luego no se piensa exigir su cumplimiento?", se preguntan.

"Sorprende que los mismos técnicos municipales que redactaron los pliegos, no hayan controlado esta cuestión durante más de tres años, y más tratándose de algo que incide directamente en la preservación de la salud de los usuarios más vulnerables, evitándoles riesgos innecesarios", dicen la representantes de las trabajadoras.

La plantilla confía en que esta denuncia "no caiga también en saco roto, como las anteriores, de las que aún no se nos ha notificado el resultado de los preceptivos expedientes que la ley marca como de obligada apertura y con resolución expresa".

"Hasta ahora solo hemos obtenido silencio, oscuridad y cero transparencia. El gobierno municipal debería tomarse en serio este asunto porque estamos hablando de la salud de nuestros dependientes, y se llevan ya tres años asumiendo riesgos evitables e innecesarios, de los que alguien debe hacerse responsable".