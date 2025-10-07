El periodo medio de pago del Ayuntamiento de San Fernando subió a los 45,01 días en agosto

El Periodo Medio de Pago (PMP) del Ayuntamiento de San Fernando volvió a subir hasta los 45,01 días en el pasado mes de agosto, según recoge el Consistorio en su propia página web. El dato suma 6,13 días más de media al plazo del mes anterior -julio, con 38,88 días- que es el último del que informaba con detalle el Ministerio de Hacienda y Función Pública hace un par de semanas.

Según este balance, en este periodo el Ayuntamiento isleño contaba con 2.772.759,49 euros pendientes de pago, si bien los pagos realizados durante el mes de julio ascendieron a un total de 3.305.754,53 euros.

Por otro lado, la ratio de operaciones pendientes de pago (el número de días promedio de antigüedad de dichas operaciones) se quedó en 53,01 días. Y asimismo, la ratio de operaciones pagadas –el promedio de días que se ha tardado en realizar dichos pagos– fue de 27,03 días.

El PMP, el tiempo medio que el Ayuntamiento tarda en hacer frente a sus facturas, superó también el limite de los 30 días en el pasado mes de junio, con 33,62 días. En mayo y abril, sin embargo, se consiguió mantener por debajo de este tope con 25,43 días -el mejor dato de todo 2025 hasta el momento- y 28,94.

Marzo, sin embargo, se mantuvo con 46,53 días de plazo siguiendo la dinámica de meses anteriores: febrero, con 52,91 días; enero, con 48,38; o diciembre, con 37,31 días.

El Periodo Medio de Pago es uno de los indicadores que se toma como referencia para determinar la salud financiera de una administración, de ahí el control que el Ministerio de Hacienda lleva a cabo con una periodicidad mensual y la importancia que tiene para calibrar la situación económica de los ayuntamientos.

Por eso mismo, su incidencia se convierte a menudo en un tema de debate político a la hora de hablar de la gestión económica que se lleva a cabo en un municipio. De hecho, viene a ser un tema recurrente cada vez que toca dar cuenta de la evolución trimestral del presupuesto en el Pleno.

En el caso isleño, el dato que se registra sistemáticamente desde el pasado año se achaca a la falta de personal en el Ayuntamiento isleño, según ha puesto de manifiesto la oposición en las intervenciones que ha realizado cuando tocaba debatirse esta cuestión.