El Parque Natural recuerda que está prohibido el paso de caballos en el sendero de la Punta del Boquerón tras tener que reparar la pasarela

Imagen difundida por el Parque Natural de la Bahía de Cádiz para mostrar los daños causados por el paso de caballos en el sendero de la Punta del Boquerón, en San Fernando

El paso de caballos por el sendero de la Punta del Boquerón ha provocado desperfectos en un tramo de la pasarela de madera, que han tenido que ser reparados días atrás.

Así lo ha reconocido el propio Parque Natural a través de las redes sociales, donde después de lo ocurrido se ha visto obligado a recordar que "no está permitido el tránsito de caballos por los senderos".

Concretamente, se refería a los daños que se habían denunciado la semana pasada en la parte del sendero de la Punta del Boquerón que conduce hasta la batería Urrutia, casi al final ya del recorrido.

El viernes 10 se llevó a cabo su arreglo, comunicándonos la cuadrilla encargada de su reposición que estos desperfectos en la infraestructuras habían sido provocados por el paso de caballos.

"Son varios los senderos que hemos observado tanto los desperfectos que causan en la tierra compactada del camino, las roturas de las maderas y los excrementos que podemos encontrar a lo largo del recorrido que todo estos factores van deteriorando el camino y poniendo en peligro la seguridad de las personas usuarias", advierte el Parque Natural para, seguidamente, recordar a los aficionados a la hípica que "los senderos de uso público del Parque Natural de la Bahía de Cádiz son para uso ciclista y peatonal y que confirme a la normativa no existe ninguna ruta ecuestre".

"Con el fin de garantizar la conservación del entorno natural que todos disfrutamos, la seguridad de las personas usuarias y el correcto mantenimiento de las instalaciones, se ruega a todas las personas visitantes el cumplimiento estricto de las normas establecidas", insiste.

No es la primera vez que desde el Parque Natural se tienen que recordar ciertas obligaciones a los usuarios, así como ciertas prohibiciones. Ya en 2022 se tuvo que insistir que no estaban permitidos ni parapentes con motor ni actividades recreativas similares después de que varios técnicos constataran la presencia de varias "aeronaves con motor" en la zona de la Punta del Boquerón, que además está catalogada como Monumento Natural desde el año 2003.