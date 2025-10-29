Empleo abre la puerta a la ampliación de las ayudas a Párkinson Bahía de Cádiz con el nuevo centro en San Fernando

El delegado territorial de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo de la Junta de Andalucía en Cádiz, Daniel Sánchez Román, ha visitado la futura Unidad de Estancia Diurna de la Asociación de Familiares y Enfermos de Párkinson Bahía de Cádiz situada en San Fernando, y que pronto podrá ser inaugurada y que dispone de plazas concertadas con la Junta de Andalucía. A su llegada, lo han recibido su presidente, Joaquín Izquierdo, y su directora, Lola Garzón, que le han mostrado las magníficas instalaciones con las que va a contar este nuevo edificio.

Esta asociación -ha destacado- "es todo un referente a nivel andaluz y también en España por los servicios que ofrece a las personas que sufren esta enfermedad". Actualmente, la Consejería de Empleo le ha concedido una ayuda de 17.000 euros por la contratación de un trabajador a través de la línea 2 del Programa Emplea-T, que se destina al mantenimiento de puestos de trabajo.

Durante la jornada, se ha mantenido una reunión y se les ha podido informar de nuevas líneas de incentivos en materia de adaptación de puestos de trabajo en el servicio de Prevención de Riesgos Laborales, en el de fomento del empleo y en materia de formación.

Daniel Sánchez ha felicitado a los responsables de la asociación por "el compromiso, el esfuerzo y la dedicación invertidos en la puesta en marcha de este nuevo recurso, fruto de un trabajo bien hecho", ha expresado. También ha querido destacar que "proyectos así demuestran que lo público debe estar siempre al lado de las iniciativas sociales que, como ésta, logran grandes resultados en beneficio de todas las personas que más lo necesitan".

Para concluir, el delegado ha mostrado una disposición absoluta para coordinar próximas acciones, emplazando a las personas que gestionan la asociación a futuras reuniones de coordinación con los técnicos de Empleo, para concretar nuevas ayudas que mejoren los servicios que prestan a sus asociados