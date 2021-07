La oposición se une en la reprobación, no aprobada, de López Gil en el pleno de San Fernando

El Pleno de San Fernando no ha aprobado la reprobación y revocación del nombramiento de Fernando López Gil como asesor del Ayuntamiento. La moción de Vox, que ha contado con el apoyo de los partidos de la oposición, no ha salido adelante con los votos contrarios de los socios de gobierno: PSOE y Ciudadanos.

El portavoz del grupo municipal de Vox, Carlos Zambrano, se ha referido a esta medida del gobierno municipal de poner al frente de un nuevo comisionado de la Agenda 2030 como un "abuso", una "arbitrariedad", "una colocación". "Nuestros vecinos no tienen por qué sostener con sus impuestos a políticos que pierden sus cargos. Si quieren proporcionar un empleo o medio de vida al señor López Gil, podrán contratarlo a cargo de sus propios presupuestos de partido en el cargo que crea conveniente, pero no a costa del Presupuesto", ha defendido.

Para Podemos el gobierno municipal usa el Ayuntamiento como "oficina del partido" en referencia al PSOE y cuestionaba los antecedentes políticos de López Gil en relación a San Fernando con el ejemplo de "la nefasta gestión del tranvía que todos recordamos". La importancia de los objetivos del cargo implica, a su juicio, que tenga que rendir cuentas y una fiscalización pública y transparente de su gestión.

A pesar de esta postura, su portavoz, Ana Rojas, ha criticado la moción de Vox por dar "lecciones", "cuando el señor Abascal, presidente del partido, protagoniza una carrera política basada en chiringuitos y sueldos políticos". Entre 2005 y 2009 fue diputado del Parlamento vasco y cobró un sueldo de 65.000 euros más dietas, "a pesar de estar en contra de las autonomías, de las que sigue renegando, pero de las que ha vivido en los últimos años". Entre 2008-2010, añadía, presidió la Asociación para la Defensa de la Nación Española, con un presupuesto de 247.000 euros de dinero público. De 2010 a 2012 fue director de la Agencia de Protección de Datos de Madrid, con un sueldo desconocido, ha continuado. "En el año 2013, al señor Abascal se le crea por la señora Aguirre la conocida Fundación para el Mecenazgo y el Patrocinio Social, con un presupuesto de 183.600 euros y un sueldo para él de 83.000 euros y cero trabajos realizados. Ese número coincide con el número de días cotizados como empleado del señor Abascal, cero", ironizaba.

El portavoz del grupo municipal de Andalucía por Sí (AxSí), Fran Romero, ha recordado el acuerdo de gobierno de PSOE y Ciudadanos, para señalar a la formación naranja. En concreto, ha leído una cuestión concreta: "Lucharemos contra la corrupción política y no permitiremos los dedazos y el despilfarro en nuestro Ayuntamiento. Garantizaremos la independencia, imparcialidad y profesionalidad de nuestros servidores públicos y reduciremos a mínimos los cargos nombrados a dedo. Potenciaremos el control financiero permanente que permita reorientar el gasto superfluo del presupuesto municipal a los servicios públicos esenciales. Cerraremos todos los chiringuitos políticos, no permitiremos los enchufados de los partidos y reestructuraremos todas las entidades municipales sin utilidad o con funciones duplicadas". "Hoy ni siquiera han intervenido", ha criticado.

El dirigente andalucista menciona su postura del 1 de julio de 2019 sobre las retribuciones del personal municipal de confianza de los tres niveles. "Hubo un aumento del 25% en el de nivel 1 y se nos dijo que era porque eran las retribuciones del señor Fernández Ruiz Henestrosa", ha apuntado. Igual que entonces, que no lo consiguieron, quieren saber cuáles han sido los ingresos privados del señor López Gil "para que se le mantenga en la horquilla máxima del nivel".

Zambrano ya había hecho referencia a la cuestión del sueldo en esta maniobra del PSOE. "Las primarias del PSOE andaluz y sus conflictos internos, que no nos importa, han supuesto unos movimientos en el partido: Susana Díaz ha sido enviada al Senado, por lo que el señor López Gil ha tenido que ceder su acta de senador. Al quedarse sin escaño ha sido colocado en nuestro Ayuntamiento, nombrado a dedo como asesor de nivel 1 con unas retribuciones por encima de 56.000 euros", ha expuesto.

Las formas han sido otras de las cuestiones rechazadas por la oposición, "manifiestamente mejorables", según Romero. El portavoz del grupo municipal del Partido Popular (PP), José Loaiza, ha echado mano de "la importancia de lo estético de la que hablaba la señora Cavada" para lamentar que la ciudad sea noticia a nivel nacional por el camión de la Feria y por la contratación de Fernando López Gil.

"No seré yo quien hable de la ilegalidad de la contratación, porque es legal. Pero lo estético sería hacer un nombramiento normal. Sin embargo, se ha inventado un puesto para dar, me imagino, esa sensación estética de que se monta para algo, cuando se monta para nada, se monta porque se necesita", ha advertido. Frente al cuestionamiento del nombramiento en sí el líder popular, que admite que "todos los partidos lo hacen, que se raje las vestiduras quien pueda", ha puntualizado que su postura contraria se debe precisamente a las retribuciones previstas para el nuevo comisionado: dentro de la horquilla máximo del nivel 1, que "son para las pérdidas retributivas, cuando el señor López Gil llevaba 72 horas en el paro y con puestos anteriores políticos". "Son puestos que sabes que uno está aquí hoy y mañana está fuera. Lo tenemos asumido todos", ha comentado. Por eso pedirán por escrito al gobierno isleño que cobre la horquilla mínima.

Desde el gobierno, sin embargo, se han rechazado todos estos argumentos contrarios al nombramiento. El concejal de Presidencia, Conrado Rodríguez, le ha recordado a Loaiza que la ciudad ha sido noticia a nivel internacional gracias al Museo Camarón. "Hemos visto una oportunidad de incorporar a una persona, con experiencia y cualificación más que demostrada, tanto política como en la gestión pública", ha planteado para hacer referencia a los cargos de delegado del Gobierno andaluz en la provincia o de viceconsejero de Presidencia, "cargos que tienen un marcado perfil de coordinación y de transversalidad, de gestión de fondos públicos, que además conoce San Fernando", ha planteado. Además, ha respondido a la crítica de Ana Rojas por la gestión del proyecto del tranvía con problemas históricos solventados cuando López Gil estaba en la Junta: el Hospital de San Carlos, los fondos para el Museo Camarón, para la playa de Camposoto o la reubicación de los Juzgados.

El punto de debate se cerraba con la intervención de Carlos Zambrano que ha ironizado sobre la cualificación del ex senador y ha cuestionado la Agenda 2030, "ya sabemos que es para la izquierda: la excusa para colocar a dirigentes sin sillón en estos casos". "No lo disfracen", ha demandado. El dirigente de Vox se ha mostrado crítico con Podemos por "intentar desviar el debate con demagogia" y "haciéndole el trabajo sucio al PSOE".

Desde Vox ponen sobre la mesa una situación que les preocupa: "Se arriesgan a tener aquí a una persona con una gran cualificación política, según dicen ustedes, pero acostumbrado a mandar. A ver quién va a terminar mandando en el Ayuntamiento, por lo menos en la Concejalía de la que depende". De error "estético, de fondo, de procedimiento y de cara a la confianza de la ciudadanía" ha tildado la medida el portavoz que ha señalado también a Ciudadanos por su postura, "va a confirmar su condición de concejales del PSOE o va a dar cumplimiento a los compromisos que asumieron. ¿Qué van a pesar quienes les votaron? Allá ustedes".

No han sido las últimas palabras sobre este asunto que se han pronunciado en el pleno, pues la alcaldesa, Patricia Cavada, ha intervenido antes de la votación para lamentar la moción de Vox. "Ni sentido común, ni decencia, sino hipocresía, es lo que se deduce de su moción. Y sobre todo la oportunidad de la gresca política, bajo un tono de talante, bajo el claro deseo de hacer daño al gobierno de San Fernando y de denostar la figura de una persona que no lo merece".

La regidora recuerda que el número de eventuales se fijó a principios de mandato con la aprobación del Pleno, por lo que "entra dentro de lo normal que durante el proceso de un gobierno que dura cuatro años, se haya aprovechado la oportunidad de contar con esta persona". "Y sobre todo ahora que nos enfrentamos a un cambio en la manera de gestionar, de concebir la administraciones, de hacia dónde tenemos que ir, que es la Agenda 2030 -de la que ustedes son negacionistas, así nos va-", ha matizado.

La disponibilidad de personal eventual se rige por la necesidad, técnica, administrativa o de experiencia en gestión pública. Y en este caso, ha insistido, "nadie puede poner en cuestión su experiencia". "No voy a discutir sobre las diferencias que puedan tener sobre la gestión del señor López Gil, como la tendrán conmigo o con cada uno de nosotros, que formamos parte de distintos partidos políticos, con ideologías diferentes", ha argumentado y se lo ha comparado con la experiencia en gestión pública del líder del PP, ex alcalde y ex presidente de la Diputación Provincial. "Claro que tiene un máster en gestión pública, con independencia de que no comparta su ideología", ha añadido.

Sobre las dudas de quién mandará, ha mencionado que dependerá de la normativa, "usted a quien le gustan tanto las normas debería ceñirse a ellas, cosa que no ha hecho en esta moción". Hay competencias del Pleno, de la junta de gobierno local o de la Alcaldía. "Hace unos días nos reíamos cuando el señor Casado decía que Pedro Sánchez había nombrado a dedo a los ministros. Pues claro, igual que los nombramientos de personal eventual los decide la alcaldesa", ha dejado claro.