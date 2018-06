Las obras de urgencia de la playa se arrastrarán durante todo el verano

La playa de Camposoto encara una temporada de lo más inusual a causa de los temporales del pasado mes de marzo. Aunque el montaje de módulos y servicios marcha a contrarreloj, la reposición de arena por parte de Costas no se afrontará hasta bien entrado el mes de julio y los trabajos de emergencia previstos por el Ayuntamiento para devolver la normalidad a la playa se extenderán durante buena parte del verano, al menos hasta la segunda quincena de agosto.

Así se desprende necesariamente de los plazos que se manejan en la tramitación de estas obras de reparación urgente, que por fin han sido licitadas por el Ayuntamiento. El presupuesto alcanza los 209.961,11 euros y la actuación incluye trabajos de excavación y movimiento de tierras, construcción de líneas de conducción eléctrica, montaje de tuberías de distribución de agua, obras de saneamiento e instalación de sistemas de alumbrado y señalización.

La mesa de contratación se reunirá el 13 de julio y las obras tienen un plazo de ejecución de un mes

La falta de canalizaciones y de redes de servicios -arrancadas de cuajo por los temporales en varios puntos de Camposoto- es, de hecho, el principal problema que se están encontrando durante el montaje de los módulos que se lleva a cabo desde hace un par de semanas. Y de ahí también la tardanza en una puesta a punto de mínimos de la playa isleña conforme al inicio de la temporada.

Pero los tiempos que requiere el proceso administrativo de licitación arrastrarán la ejecución de estas obras urgentes durante todo el verano. De hecho, hasta el próximo 11 de julio estará abierto el plazo para que las empresas interesadas presenten sus ofertas en el Ayuntamiento. Y hasta el día 13 no está previsto que se reúna la mesa de contratación para proceder a la apertura de las propuestas presentadas. Aún sin problemas, la adjudicación de los trabajos no se formalizaría hasta unos días después. Y el plazo de ejecución que se estipula en el pliego de condiciones es de un mes, lo que posterga su finalización hasta la segunda quincena de agosto. Y eso -hay que recalcar- siempre que todo vaya bien, que no haya aplazamientos en las convocatorias de la mesa de contratación, que las obras se consigan adjudicar a la primera, que no se den bajas temerarias a justificar que retrasen la tramitación o, incluso, que no quede desierta la adjudicación de estas obras, que también podría ocurrir.

La ejecución de estas obras de urgencia se planteó desde Desarrollo Sostenible tras valorar el impacto de los temporales de marzo. A finales de abril se aprobó en el pleno una modificación de crédito para respaldar económicamente esta actuación. Se esperaba una tramitación administrativa ágil de forma que entre mayo y junio pudieran llevarse a cabo estos trabajos, que además tendrían que compatibilizarse con las labores de montaje que siempre se acometen en estas fechas: la instalación de módulos, aseos, chiringuitos, torretas de vigilancia... No obstante, no ha sido así.