Nueva subvención de 23.000 euros para la mejora del comedor social de El Pan Nuestro de San Fernando

La alcaldesa de San Fernando, Patricia Cavada, ha suscrito un nuevo convenio de colaboración con la Asociación Benéfica El Pan Nuestro por valor de 23.000 euros, destinados a la reparación y acondicionamiento de las instalaciones del comedor social, situado en la calle Polvorines. Dicha forma tiene lugar en el marco de la estrategia ‘San Fernando, Ciudad de la Inclusión’.

El proyecto contempla la reparación de fachadas, paramentos interiores y cubierta, así como el reacondicionamiento de duchas y aseos, con actuaciones de fontanería y electricidad. Se dotarán nuevas placas de ducha a ras de suelo y se instalará un tabique divisorio que permitirá un uso adaptado a personas con movilidad reducida tanto a hombres como a mujeres usuarias de las instalaciones, además de trabajos de impermeabilización de la cubierta.

El compromiso del Ayuntamiento con El Pan Nuestro se ha intensificado en los últimos años. En mayo de este mismo año ya se firmó otro convenio por 25.000 euros para financiar el funcionamiento del comedor social. Con la subvención extraordinaria ahora concedida, el respaldo municipal a la entidad suma en 2025 un total de 48.000 euros. Por tanto, la entidad ha pasado de recibir 6.000 euros en 2014 a contar con 25.000 euros anuales mediante subvención nominativa, lo que supone un incremento superior al 300 %.

Este mecanismo de financiación directa agiliza los trámites y garantiza una planificación estable de su actividad, lo mismo que ocurre con otras entidades como UPACE, San Vicente Ozanam o la Asociación Parkinson Bahía.

El Ayuntamiento destina en su presupuesto municipal una partida de 160.000 euros para la mejora y mantenimiento de infraestructuras de entidades sociales; otros 160.000 de subvenciones para financiar programas en la convocatoria de subvenciones en el ámbito de la acción social, igualdad y ayuda mutua; y, además, subvenciones nominativas para proyectos y programas. Este es el caso de la subvención concedida al Pan Nuestro para su Comedor social.

La alcaldesa ha subrayado la importancia del trabajo de El Pan Nuestro y de la red de voluntariado que contribuye a reforzar el escudo social de San Fernando. Así como la apuesta continua de su Gobierno por “apoyar a quienes más lo necesitan” como una “una inversión en justicia social”. Por su parte, la presidenta de la asociación, Joaquina Luna, ha mostrado su agradecimiento a Ayuntamiento por este nuevo apoyo, destacando que “permite mejorar el acceso y las infraestructuras, mejorando la accesibilidad de los aseos y, con ello, la vida de las personas sin hogar y de las familias más vulnerables”.