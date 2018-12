Cortarse el pelo para echar un cable a los Reyes Magos

La campaña Ningún niño sin juguete que lleva a cabo la Asociación de Reyes Magos ha conseguido hoy un nuevo aliado: Barberos Solidarios. Un grupo de profesionales ha estado durante toda la mañana cortando el pelo a todo el que quisiera colaborar con la iniciativa y exhibiendo sus habilidades en la céntrica plaza del Rey.

Fue un evento de lo más llamativo que llamó poderosamente la atención de los numerosos isleños que aprovecharon la soleada mañana del domingo para disfrutar de las vísperas de las fiestas navideñas en la calle. La cita, además, se vivió en ambiente de lo más festivo.

La campaña de los Reyes Magos es la iniciativa solidaria de mayor calado y amplitud que se lleva a cabo a lo largo de todo el año en La Isla. Pocos son los que a nivel particular o como colectivo no participan de una u otra forma en esta recogida de juguetes para que en la mañana del Día de Reyes no haya ningún niño sin juguetes nuevos en su casa.

A la Feria de Cortadores Solidarios de Jamón, que quizá es la cita más llamativa de todas las que arrastra la campaña, se ha sumado ahora esta de los Barberos Solidarios, que promete seguir dando que hablar en los próximos años.

La Asociación de Reyes Magos, por su parte, llevará a cabo el próximo fin de semana su tradicional recogida de juguetes a las puertas de las instalaciones municipales del Centro de Congresos.