Más de 4 millones en inversiones hasta septiembre

Más de 4 millones de euros ha gastado para inversiones el Ayuntamiento hasta el 30 de septiembre. El equipo de gobierno destacaba este dato en el pleno al comparar la cifra con los 2 millones de 2015 y al reconocer el esfuerzo que para el personal municipal supone su tramitación. "Es de un gran mérito pasar de 2 millones en 2015 a los 6 millones que prevemos para finales de este año, y es posible por la especial implicación del personal", defendió el concejal de Gestión Presupuestaria, Conrado Rodríguez, que respondía a las críticas del Partido Popular (PP) por partidas que no se han aprovechado en estos meses.

Tienen, expuso el concejal popular Manuel Raposo, 24,5 millones de euros en inversiones pendientes de ejecutar, y en cuenta 15 millones. "No sé cómo lo van a hacer", apuntó. La intervención del edil del PP pretendía ofrecer "la realidad" frente a los datos aportados por Rodríguez. Aludía para ello al informe del interventor que cuestiona el incremento de obras de mantenimiento en infraestructuras sin una planificación del equipo de gobierno o la "perdida del control de las instalaciones municipales cedidas o alquiladas", en referencia al aumento de los costes de arrendamiento, que recoge el informe de Tesorería. En concreto, la partida de 100.000 euros se ha quedado corta pues a 30 de septiembre ya se ha gastado 107.000 euros.

También habían abundado en la cuestión de los alquileres la concejala no adscrita, Inmaculada C. López, y la portavoz del grupo municipal de Ciudadanos, Mayte Mas. Ambas cuestionaban que no se hubiera resuelto la situación de inmuebles arrendados. "El traslado de Alcaldía, ¿no iba a servir para ahorrar dinero?", señaló López. La edil no adscrita también preguntó –como Mas– por la disolución pendiente del Patronato de Deportes, y por la auditoría externa pendiente de la Empresa Municipal de Suelo (Esisa).

El portavoz de Sí se puede, Ernesto Díaz, cuestionaba la falta de actuaciones sociales: sin una política sobre vivienda, sin iniciativas anti desahucios, sin una política "valiente" en torno a la violencia de género. En ese sentido, Raposo habló de la partida para esta cuestión que seguía sin gastarse, al igual que otras: para un plan de movilidad, para la dinamización del comercio o para cursos de formación para el empleo. "Por el contrario sí han aumentado los intereses de demora, para los que tenían una partida de 70.000 euros y ya van por 115.159,76 euros", señaló.

El portavoz municipal aclaró que algunas partidas no habían sido tocadas al conseguir otra forma para sufragar las actuaciones y defendió la gestión económica municipal con más números, como la reducción del periodo medio de pago a proveedores a 22 días en septiembre, cuando iniciaron el mandato en 58 días; o la reducción de la deuda financiera de más de 47,5 millones a 26,5 millones.