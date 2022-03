Los mercados de San Fernando mantienen su actividad con normalidad

Los mercados de San Fernando continúan con su actividad comercial. A pesar del paro de transportistas, los detallistas han mantenido el abastecimiento a sus clientes con esfuerzo y con "muchas vueltas" como ellos mismos reconocían estas semanas pasadas. La normalidad impera, aunque reconocen que algunos productos siguen con precios altos.

"Tenemos de todo, estamos surtidos. Para como está la cosa no nos podemos quejar", asegura Teresa, mientras coloca algunas naranjas mandarinas bien en el expositor de su frutería, donde género de la huerta lucen como en las semanas atrás. "Han faltado algunas cosas concretas, podríamos decir que exquisiteces, por ejemplo el kiwi oro", señala. En su caso siempre se abastece en el mismo sitio, y sigue el consejo de hacerse con la materia prima existente, "lo que hay es lo que hay". "Aquí no han venido las señoras quejándose, no han venido y han dicho ¡hija, es que no hay tal cosa!", cuenta. Los precios se mantiene, pero uno sí ha sufrido un incremento notable: el tomate.

Antonio cuenta que el martes tuvieron dificultades para conseguir género, "el presidente de la lonja de El Puerto nos advirtió de que no fuéramos porque tenían piquetes". Aunque deja claro que se ha movido como otros compañeros de pescadería para no tener problemas con su oferta. "Los barcos han estado amarrados, pero ha llegado algún camión con producto de fuera, de Vigo, de Italia, de Portugal, de Marruecos...", apunta.

Su expositor goza de buena salud: merluza, acedías "gordas", pez espada, salmón, mejillones, doradas, cazón, pijotas o salmonetes. Los precios son los mismos en algunos productos, otros como los salmonetes y las pijotas están más caros que en otras ocasiones, reconoce. Los salmonetes los tiene a 11 más gastos cuando normalmente pueden estar a 10 euros, las pijotas han pasado de 12 a más de 16 euros. "El choco bueno, de la Bahía, está a 10 euros", añade. El boquerón ha sido complicado de encontrar, "lo he tenido a 9 euros, pero es algo que se vende mucho y debía tenerlo", detalla. El cazón, la merluza se mantienen y el pescadero asume que en un género ganará menos, o no ganará, y compensará con otro que salga más. "Si te enseño las facturas...", ironiza Antonio, que insiste en que se ha movido mucho para poder seguir ofreciendo al cliente.

En la carnicería tienen un ejemplo claro del aumento de los precios: el pollo, que de 2,80 el kilo ha pasado a 3,90 euros. "Y no tiene la ganancia de antes para el detallista, que tendría que ponerlo a casi 5 euros para seguir teniendo el mismo margen de beneficio. "Tenemos de todo porque lo que no tiene un matadero lo tiene otro, pero ha subido todo, por la huelga, por el combustible", explica Raúl mientras corta una pieza. "No puedes hacer nada. Vas a comprar y si te ponen el género a un precio alto, no tienes más remedio que cogerlo. Somos marionetas", admite. Su esperanza es que todo se temple, aunque tienen la preocupación de que la vuelta a la normalidad no venga aparejada a una bajada de los precios.

En cuanto a la situación en los supermercados la normalidad en el abastecimiento ha vuelto, también en aquellos productos como la leche en que más había repercutido los problemas de transporte. Tampoco el recibo de la compra parece haber aumentado sobremanera, más allá del aumento que se haya percibido en elementos como el aceite.