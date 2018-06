El mandato se traduce para Podemos en "el desengaño del cambio"

No duda el coordinador de Podemos San Fernando, Ernesto Díaz, al plantear a la formación su resumen de los tres años de mandato que se han cumplido. "Como resumen -dice rápido, sin tener que pensarlo- podríamos decir que es el desengaño del cambio". Se refiere a la falta de adopción de medidas por parte del gobierno municipal que reflejen el cambio de partido en la Alcaldía, a que no se han aplicado "políticas de izquierda". Y todo a pesar de las expectativas que se habían creado.

"Había expectativas por que la llegada del PSOE supusiera un cambio profundo, un giro", expone Díaz, que lamenta que esa no haya sido la realidad en San Fernando. "A pesar de ser un gobierno en minoría no ha habido acuerdo con la izquierda", advierte, para poner en entredicho la falta de entendimiento con su grupo municipal frente a la postura mantenida con otros integrantes de la Corporación Municipal. Ha seguido, continuando por esa línea, siendo "un gobierno conservador", sin la adopción de medidas que necesitaba y necesita la ciudad para que se produjera el "cambio estructural" que se demandaba.

Ni siquiera, critica vehementemente el también portavoz del grupo municipal Sí se puede, se ha implicado en los conflictos laborales de trabajadores que prestan servicio en instalaciones municipales. "Los guardias de seguridad, las limpiadoras, los trabajadores de la piscina o de las instalaciones deportivas han estado o están inmersos en problemas con la empresa que gestiona estos servicios y la respuesta del equipo de gobierno ha sido nula, porque no se han metido, o se ha quedado a medias", reitera.

Ernesto Díaz pone otros ejemplos de la postura adoptada por el gobierno de Patricia Cavada y Fran Romero que les ha dejado -dice- muy lejos de ser artífices de un cambio profundo en la ciudad: la falta de interés en la remunicipalización de servicios; la falta de aplicación de políticas sociales revolucionarias, como puede ser el bono social eléctrico; o el inicio de pasos para la transición energética. "El paralelismo con Cádiz no existe", cuestiona para poner un ejemplode municipio donde el cambio de manos de la Alcaldía sí ha implicado la toma de medidas que apuestan por hacer las cosas de manera distinta.

La ausencia de entendimiento con Sí se puede para cerrar unos presupuestos en 2017, pendiente de lo que suceda hoy en el pleno extraordinario para los de 2018, responde precisamente a esa falta de reflejo en los números de la intención de cambiar las políticas. "No hay interés en cambiar las cosas, en que haya una transformación estructural", señala el líder de Podemos San Fernando que considera los presupuestos una ruta para ese cambio, y de ahí que plantearan una serie de medidas para alcanzar un acuerdo con el gobierno local, que no ha llegado a buen puerto finalmente.

Desde el punto de vista de Podemos, la visión que la ciudadanía tiene del gobierno es negativa. "Sigue igual, así de simple, y eso es lo que nos dicen los colectivos juveniles, feministas o animalistas, por ejemplo", comenta. Al menos, ironiza, no ha habido un "enterramiento", no ha ido a peor, siemplemente "es como si San Fernando estuviera en una pausa prolongada, con cambios que no llegan y se esperaban". Es, asegura, la percepción de las personas organizadas, pero también de los ciudadanos de a pie.