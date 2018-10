Abstención de PSOE y Cs en el Congreso en la propuesta para liberar la zona militar de la playa de Camposoto

"Más presión sobre instalaciones castrenses, como esta iniciativa, podrían en peligro su continuidad". El diputado de Ciudadanos (Cs) por la provincia de Cádiz Javier Cano ha intervenido esta mañana en la comisión de Defensa, en el último punto del orden del día, para criticar la propuesta de Podemos para que el Ministerio de Defensa libere el kilómetro de la playa de Camposoto que aún en manos del Ejército de Tierra. Tanto él como la interviniente en el caso del grupo parlamentario del PSOE, la diputada Zaida Cantera, justificaron lo que fue finalmente una abstención por ambas partes en “las necesidades de la defensa nacional” frente a los intereses municipales.En la exposición de la proposición no de ley, el diputado de Unidos Podemos, En Comú Podem, En Marea, Juan Antonio Delgado, ha recordado que la propuesta nace de una reivindicación histórica de la ciudad y cuenta con el respaldo de los partidos políticos de la provincia, donde textos con instancia a Defensa para que elimine esta servidumbre militar sobre la playa de Camposoto han sido aprobados, en Diputación y en el Ayuntamiento isleño. La iniciativa incluía la necesidad de que Defensa traslade el campo de tiro existente en las inmediaciones de la playa a otra ubicación en los amplios terrenos que el Ejército de Tierra tiene, lo que Delgado ha matizado aludiendo a otra alternativa: la existencia de otras instalaciones militares donde realizar las prácticas de tiro.Javier Cano ha cuestionado que se pida la liberación de terrenos adyacentes para su desarrollo turístico. "¿Hasta dónde llegan?", ironizó sobre la falta de detalles de este asunto. En cuanto al campo de tiro recuperó la respuesta que recibió en diciembre de 2016 a su pregunta de si se podía prescindir de esta zona de tiro, "las unidades del Ejército de Tierra utilizan con gran asiduidad el campo de tiro", por lo que defendió el uso que se realiza de la galería y definió estas instalaciones militares como "esenciales".

En esa línea se ha pronunciado también Cantera que criticaba la postura de Podemos que no protegía los puestos de trabajo de Navantia, ni la importancia de estos terrenos. La diputada socialista ha insistido en la vinculación de las Fuerzas Armadas, la industria armamentística y el tejido laboral e industrial de esta comarca, para resaltar la importancia de lugares como el campo de tiro para el adiestramiento militar y por tanto "para la defensa nacional".

"He dialogado con nuestros representantes de la zona y les he hecho ver que el interés de la Defensa Nacional prima sobre otros intereses", ha asegurado. Eso no desestima la posibilidad de llegar a acuerdos y de que haya diálogo "sin poner plazos", a su juicio.

La inclusión en la proposición de limitar a seis meses al Ministerio para la liberación del 1,3 kilómetro de playa de Camposoto tampoco ha gustado al diputado de Cs, que incluso ha pedido que se recogiera el matiz de "siempre que las necesidades de la Defensa Nacional lo permitan". Ni esa propuesta ni la enmienda del PSOE que incidía en la idea de seguir pidiendo diálogo han sido aceptadas. "No, es hora de hacer real esta iniciativa", dejaba claro Delgado al asumir que los contactos en todos estos años han sido infructuosos.

Por su parte, el diputado del PP Alfonso Candón ha abundado en la postura de los políticos de la provincia de apoyo a esta medida, con mociones aprobadas tanto en Diputación como en el Ayuntamiento, por lo que confirmaba su voto positivo. "No mezclen, nadie pone en duda los intereses de la Defensa Nacional", puntualizó. De hecho, Candón ha destacado el trabajo previo desarrollado por el Ayuntamiento para alcanzar un acuerdo con el Ministerio de Defensa, en referencia a los contactos habidos para lograr la liberación de la playa y de suelo del acuartelamiento para fines turísticos.

No hay que olvidar que Defensa ofreció unos terrenos de Camposoto al municipio con demasiadas cargas arqueológicas y alejados de la zona de playa que no convencieron al actual equipo de gobierno, que incluso planteó otra superficie. A eso se suma, que la alcaldesa ha mostrado públicamente la disposición municipal a construir un nuevo campo de tiro en otro enclave para poder liberal la playa.

El diputado de Unidos Podemos lamentó más tarde que "haya quienes dicen una cosa en San Fernando y una muy diferente en Madrid", en referencia a la abstención del PSOE y Cs.

También ha mostrado su sorpresa por el signo de la votación de ambos grupos el candidato a la Alcaldía de San Fernando por Andalucía por Sí (AxSí) y portavoz del Grupo Municipal Andalucista, Fran Romero. "No entendemos esta incoherencia política, esta falta de comunicación entre los que representan a estos partidos en San Fernando y los que lo hacen en el Congreso", ha afirmado. De hecho, ha lamentado especialmente el caso de Javier Cano –diputado isleño– por el "conformismo y la extremada actitud servil con su partido" que había transmitido. "Que el equipo de gobierno exprese al Ministerio que los suelos de Camposoto no son los que la ciudad necesita no cierra las puertas al diálogo entre ambas partes ni afecta a las cuestiones de seguridad nacional", ha dejado claro.