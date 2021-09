Larga vida a la Fan Pin de San Fernando

Pruebas extremas hay muchas, pero como la Fan Pin ninguna. Bien lo saben los que se atreven con el reto de los infantes de marina, esos fanpineros que repiten cada año con el desafío del fango de La Clica, que es donde reside la especial singularidad de esta carrera que se ha hecho tremendamente popular a pesar de contar tan solo con cinco ediciones 'cívicas', abiertas a la población civil: la 'Miguel de Cervantes' con la que se recuerda también de la Batalla de Lepanto en la que luchó el célebre escritor. Este año además se celebra el 450 aniversario de aquella histórica victoria, por lo que no podía haber ocasión más propicia para rescatar la Fan Pin Race.

Cuanto más elevado es el desafío -y este, sin duda, deja el listón bastante alto- mayor es la recompensa y la satisfacción por superar el reto y llegar a la meta. Y aquí, sin duda, cuenta la preparación física del corredor pero también su fortaleza mental, la capacidad de resistencia a la fatiga, de seguir adelante cuando uno cree que ya no puede más y está a punto de tirar la toalla. Con ese propósito nació en el Tercio de la Armada (TEAR) este peculiar circuito por el fango que rodea los acuartelamientos de la población naval de San Carlos, que durante las últimas décadas ha formado parte del adiestramiento de los infantes de marina.

Hasta 700 fanpineros se han atrevido este sábado con una prueba que, huelga decirlo, es todo un espectáculo y se vive y disfruta como tal. De hecho, la Fan Pin -que cuenta también con el apoyo del Ayuntamiento de San Fernando y de la Diputación Provincial de Cádiz- ha vuelto a demostrar que es uno de los eventos deportivos de mayor proyección en la zona y que por delante tiene mucho recorrido si sigue como hasta ahora. El forzado paréntesis causado por la pandemia -que obligó a suspender la edición de 2020- no ha hecho para nada mella en la carrera, que el Tercio de la Armada ha retomado con más ganas que nunca si cabe. También los participantes, claro. Poco más de un día tardaron en agotarse las inscripciones en el pasado mes de julio, lo que da buena cuenta del amplio y sólido respaldo que tiene la Fan Pin Race.

Que La Isla consiguiera pasar al nivel 1 de alerta sanitaria esta misma semana al descender los contagios ha permitido además que no se tuviera que recortar la participación, como la semana pasada se llegó a plantear desde la organización dados los datos de la pandemia que se manejaban a pocos días de la celebración de la prueba. Para el TEAR -ya lo dijo su general su general, José Luis Souto Aguirre, el día de la presentación de la prueba- la prioridad siempre ha sido garantizar la seguridad de todos los participantes y cumplir con la normativa y las restricciones vigentes. Eso ha obligado a una edición de la Fan Pin un poco peculiar y, desde luego, mucho más meticulosa. La organización y los preparativos de las últimas semanas han sido -qué duda cabe- una ardua tarea que, eso sí, ha dado su fruto al permitir anotarse otro éxito más.

La Fan Pin Solo cuenta con un recorrido de ocho kilómetros a cubrir en tres horas, en apariencia algo bastante fácil para cualquier persona habituada a practicar deporte y en buena forma física. Pero no se engañen, no hay nada más lejos de la realidad porque esa ruta puede llegar a ser interminable cuando uno se adentra -y se hunde- en el fango de La Clica. El terreno es, de hecho, lo que hace de esta carrera algo genuino y difícil de repetir en cualquier otro sitio.

En la Fan Pin hay que sortear por dos veces el caño 18, rodear la llamada isla del Pino, salvar hasta ocho obstáculos diferentes –neumáticos, empalizadas, túneles...– y recorrer tramos de asfalto por el interior de las instalaciones del Tercio de la Armada (TEAR). Pero eso es solo lo más fácil de la prueba. Al final del recorrido, cuando las fuerzas flaquean, aguardan a todos aquellos valientes que aceptan el desafío fanpinero un tramo de casi tres kilómetros de puro fango. El que resiste, gana. Y casi siempre repite, porque el reto engancha precisamente por eso, porque es auténtico.

La salida de los 700 corredores, uno de los momentos más coloridos de la carrera, ha estado arropada por la alcaldesa de San Fernando, Patricia Cavada; el Comandante General de Infantería de Marina, Rafael Roldán Tudela; y el propio general del TEAR, José Luis Souto, quien ha pronunciado unas breves palabras antes de que se dispara la salva con la que se ha iniciado una carrera que nos devuelve un poco más a la normalidad. Así que sí, larga vida la Fan Pin.