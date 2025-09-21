Kiki Morente le pone arte y duende flamenco a la programación en torno al 24 de Septiembre de San Fernando

La noche del sábado la plaza del Rey acogía la gran cita musical de la programación que el Ayuntamiento de San Fernando ha elaborado en torno al 24 de Septiembre: el concierto de Kiki Morente. El granadino llegaba a La Isla de Camarón para ofrecer su flamenco y su arte y con la reciente alegría de su nominación a los prestigiosos Latin Grammy. Unos premios en los que el próximo 13 de noviembre competirá en Las Vegas en la categoría de 'Mejor Álbum de Flamenco' con su tercer trabajo discográfico: Azabache.

Lo cierto es que este concierto contribuyó a llenar de vida el centro de San Fernando durante el último sábado del verano. La cita echó un buen cable a los establecimientos hosteleros situados en el entorno de la plaza del Rey, cuyas terrazas lucieron abarrotadas de clientes que disfrutaron del concierto tranquila y cómodamente, con algo fresquito para beber y algo rico de picar. El verano ya se escapa y algunos apuran al máximo sus últimas horas

Otra cosa bien distinta fue el público que este concierto consiguió congregar en al propia plaza, que, en el mejor de los casos y siendo generosos, llenó media plaza. Y es que los últimos conciertos gratuitos que el Ayuntamiento ha ofrecido en este espacio durante el verano no han terminado de cuajar del todo, dejando luces y sombras. Sin ir más lejos, mientras que los conciertos de la última Noche Blanca, con Antonio Lizana a la cabeza, sí consiguieron reunir a más de 8.000 personas, el espectáculo de Califato 3/4 enmarcado en el 33 aniversario de la muerte de Camarón de La Isla pinchó el pasado 2 de julio.

También es cierto que el concierto de Kiki Morente coincidió con la salida procesional extraordinaria de Gracia y Esperanza y eso pudo también restarle parte del público. La dolorosa de la hermandad del Huerto recorrió las calles del barrio de La Pastora con motivo del Año Jubilar de la Esperanza y eso en una ciudad tan cofrade como San Fernando es mucho decir.

El público que se reunió en la plaza del Rey disfrutó de la porpuesta del artista. / J.A.S.B.

Independientemente de los aforos, Morente derrochó calidad por los cuatro costados, bien acompañado por grandes músicos sobre el escenario y dándolo todo. Una propuesta que se hizo corta, duró una hora de reloj, y que además se hizo esperar, ya que comenzó con media hora de retraso y rondando las diez de la noche.

Al igual que su padre, el gran Enrique Morente, Kiki Morente es uno de esos artistas que cogen el flamenco más puro y sus palos, ese al que se agarran los puristas, y los hacen total y absolutamente accesibles al gran público. El cantaor coge el duende y la esencia y lo acerca a su audiencia y los adorna y actualiza para acercarlos a la audiencia. Los hace suyos con su inconfundible voz. En ese sentido, el legado que inició su padre no puede estar en mejores y más capaces manos.

En el repertorio del cantaor no faltaron unas Alegrías de Cádiz o temas ya tan reconocibles como Navegaré y, actuando en la tierra de Camarón, no pudo faltar un guiño musical a la leyenda isleña, terminando con un Como el agua que el público no se pudo contener a corear.

De hecho, el patriarca de la saga Morente, Enrique, dejó para Camarón un fandango que grabó junto a Paco de Lucía y que permanece para el recuerdo de los amantes del flamenco: Ni que me manden a mi, que formó parte del álbum Arte y Majestad.

En definitiva, Kiki Morente puso con su flamenco el listón bien alto para una programación en torno al 24 de Septiembre que continúa con numerosas actividades para todos los gustos.