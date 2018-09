Una jornada para contrarrestar la idea del "aquí no hay nada"

"Es que en La Isla no hay nada". La frase repetida por muchos ciudadanos refleja el desconocimiento del patrimonio de su propio municipio que jornadas turísticas como la organizada ayer pretenden poner remedio en la medida de sus posibilidades. Ese es el objetivo específico de las visitas y de la ruta programadas durante el día de ayer por la Oficina Municipal de Turismo, con la colaboración de la Armada, aunque no hay que olvidar propuestas como la Noche Blanca en agosto o la Noche de los Museos en mayo en las que también se abren los espacios culturales e históricos de San Fernando para darlos a conocer a los isleños.

La iniciativa por el Día Mundial del Turismo captó el interés de los vecinos de San Fernando, e incluso de gente de otras localidades, a pesar de producirse en una jornada laborable, que restó participación. A pesar de ello, una veintena de personas se inscribieron en la visita al Real Observatorio por la mañana y hasta 37 se apuntaron al recorrido por el Arsenal de La Carraca. El tren turístico de 35 plazas previsto para trasladar desde el Castillo de San Romualdo a los asistentes hasta más allá de Puente de Hierro se cambió por otro con más capacidad para mayor comodidad de estos ciudadanos puesto que eran más de los 35 inicialmente planeados.

Al ser una día laborable una iniciativa como esta no llega a tantos ciudadanos

Mientras los espacios que podía controlar el Ayuntamiento abrieron también por la tarde, caso del Teatro de Las Cortes, el Castillo de San Romualdo o la Casa Natal de Camarón, otras opciones tuvieron que ajustarse a las posibilidades de la Armada, de ahí que el Observatorio, la Sala Histórica del TEAR (Tercio de Armada) o el Panteón de Marinos Ilustres solo pudieran ser visitados por la mañana, e incluso con el listado previo de inscripciones por adelantado al estar en instalaciones militares. Solo el Museo Naval amplió su horario y sus fondos pudieron ser conocidos por la tarde. Las visitas guiadas a este espacio museístico incorporaban en su itinerario un paseo por las estancias principales y nobles del Palacio de Capitanía (anexo) como el Salón de Tresillos, del Trono o Isabelino.

A ello se sumó que los responsables de la gestión del Molino de Mareas del Zaporito también se encargaron de atender a los visitantes a este inmueble rehabilitado a lo largo de la tarde. En los espacios municipales se contaba con personal de Turismo para atender a los visitantes, "un informador turístico para hacer los pases guiados y aportar datos del contenido o de la historia del lugar, ofrecer información que merece la pena, exponía Nuria López Benítez, técnico responsable de la Oficina Municipal de Turismo. "Esta jornada va destinada a la gente de aquí. Porque mucha veces te encuentras que dicen aquí no hay nada. Pues no es verdad, sí que hay un gran patrimonio", exponía. El hándicap para que el día fuera redondo estaba en que se trataba de "un día especial": al ser laborable no se llega a tanta gente como podría en otra jornada festiva. "Por eso hemos procurado que hubiera posibilidades por la tarde", matizaba López al respecto. Según los primeros datos oficiales, los isleños habían respondido, pero también habían acudido un grupo de señoras de Jerez, "y puede que se haya apuntado algún turista, que se haya enterado o que haya venido a la oficina", comentaba su responsable.

La oferta de esta jornada turística extraordinaria la completaba el Jardín Botánico, que mantenía sus puertas abiertas por la mañana; y la ruta de Camarón de La Isla (que se unía a la visita específica a Las Claves de Camarón, el recorrido por la Casa Natal del cantaor isleño).