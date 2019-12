La isleña Daniela Muñoz, este viernes en la última semifinal de Got Talent

Daniela Muñoz ya ensaya en el plató de Got Talent España para su actuación de mañana viernes 13 de diciembre en la última semifinal del programa que Tele 5 emite a partir de las 22.00 horas. "Estamos super contentos", asegura la pequeña bailaora de San Fernando que con su actuación en las audiciones de noviembre dejó a los espectadores eufóricos y obtuvo el sí de todo el jurado. Ahora volverá a presentarse en el escenario para recabar los apoyos necesarios para llegar a la final de este concurso de talentos.

Daniela necesita de los votos del público para alcanzar la gran final del programa que se celebra el lunes 16 de diciembre y los apoyos ya están siendo numerosos. El carnavalero Manolo Morera, el gerente de la Venta de Vargas, Lolo Picardo; o la peña Camarón de La Isla son algunos de ellos. Quienes quieran darle su respaldo solo tienen que bajarse la aplicación oficial del programa, explica su padre, Abraham Muñoz, que anima a dar los cinco votos posibles a la joven artista isleña.

"Mi abuela me ponía la radio, me ponía Camarón y yo bailaba", cuenta sobre sus inicios con dos añitos esta concursante de Got Talent España. Ese gusto por el baile desde muy pequeña se fomentó con las clases en la academia de las Hermanas Vélez en las que comenzó con 5 años. Ahora con 10 años el público reconoce su talento.

"Me paran por la calle y me preguntan si yo soy Daniela, la de Got Talent. Quieren hacerse fotos conmigo y me dicen que lo hago super bien. Y yo estoy contenta de la vida", asegura entusiasmada la pequeña, que viajó ayer miércoles a Madrid y que durante la mañana de hoy estaba dando los retoques a la propuesta con la que espera pasar a la final. "Aquí nos tratan muy bien, como una familia", destaca sobre la experiencia en la televisión.

Antes de irse, sin embargo, quiso despedirse de mucha gente, "no quería irme sin darles muchos besos", desvela sobre su visita a la Venta de Vargas, sus amigos y su familia, que la arropa en todo momento en esta aventura. "Están muy contentos con todo esto y yo con ellos, es que son maravillosos. ¿Yo que voy a decir si son mi familia?", se ríe resuelta mientras prepara su actuación de mañana viernes en el plató de Tele 5.