La investigación policial confirma que la desaparición de la joven isleña fue voluntaria

Fue una desaparición voluntaria, aunque la Policía no siempre lo tuvo claro. La joven isleña de 26 años cuya desaparición fue denunciada el 9 de marzo tras cuatro días sin saberse nada de ella decidió marcharse voluntariamente de La Isla para iniciar una nueva vida.

Hubo testigos que aportaron información sobre su posible paradero apenas unas horas después de que trascendiera la denuncia, lo que hizo que se dejaran a un lado indicios que parecían más preocupantes.

Pero lo que parecía una investigación sencilla en un primer momento terminó por complicarse al pasar los días sin poder dar con la joven, reconocen fuentes policiales. Que no consiguiera averiguarse nada después de tanto tiempo a pesar de las pesquisas llevadas a cabo no parecía muy normal, así que la Policía empezó a sospechar que podía tratarse de algo más grave. Con la autorización de la jueza, las pesquisas para localizar a la joven se reforzaron en esta última semana ante el temor de que pudiera no ser una simple desaparición voluntaria.

Finalmente, el viernes se consiguió dar con ella sana y salva y se pudo confirmar que, efectivamente, la joven -mayor de edad- se había marchado de La Isla por su propia voluntad. La mujer, tras ser localizada por la Policía, prestó declaración en la Comisaría isleña este mismo viernes, quedando posteriormente cerrada la investigación abierta tras la denuncia de su desaparición.

Este mismo viernes, SOS Desaparecidos informó a través de las redes sociales de la localización de la joven.