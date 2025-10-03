La importancia de llamarse O'Dogherty: el documental 'De todos lados un poco' se presenta en San Fernando

Es posible que alguna vez se haya preguntado por el nombre de sus tatarabuelos. O que haya intentado remontar en el árbol genealógico a ver cuantos apellidos es capaz de añadir a su nombre. Puede que le interese saber si los suyos llevan siglos asentados en la ciudad o vinieron del norte para quedarse... Y estas cosas, a veces, trascienden de la anécdota en las reuniones familiares para convertirse incluso en una auténtica obsesión. ¿Por qué? Pues, probablemente, porque saber de dónde viene uno, quiénes fueron los abuelos de tus abuelos, ayuda a saber quién eres y, en definitiva, qué hace uno por aquí. Por eso es importante. Y de ahí que ese interés en investigar entre partidas de bautismo, archivos, hemerotecas y recortes de prensa... Y si uno, además, tiene un apellido nada común, imagino que esa pregunta se la hace a diario desde que pasan lista en el colegio y los compañeros te dicen 'pero tú de dónde eres, quillo'.

De eso, exactamente, va el documental de Alex O'Dogherty De todos lados un poco. El actor y humorista isleño regresó a su ciudad natal para presentar este jueves su obra en las instalaciones municipales del centro de congresos Cortes de la Real Isla de León, cuyo auditorio se llenó al completo de público para asistir a la proyección, en la que estuvo también la concejala de Cultura, Pepa Pacheco.

El filme, opera prima documental de Alex O'Dogherty que dirige junto a Iván Karras, pasó la semana pasada por el Festival de Cine Alcances de Cádiz tras su estreno en Málaga. Y a La Isla, en cierto modo, venía para zanjar una deuda y contarle a sus convecinos quiénes son verdaderamente los O'Dogherty, aunque los O'Dogherty llevan aquí tela de años. Un exhaustivo trabajo que le ha llevado al actor -el Odojérti- tres años, aunque su inquietud por saber los orígenes del apellido se remonta mucho más atrás en el tiempo.

El acto Alex O'Dogherty graba con su móvil al público mientras la concejala de Cultura, Pepa Pacheco, da la bienvenida a los asistentes al acto, en San Fernando, durante la proyección del documental 'De todas partes un poco' / Jesús Marín

Alex, en realidad, se había contagiado del afán de su padre, Luis, por saber estas cosas, como explicó antes de la proyección y como se detalla en el propio documental. Fueron, precisamente, esas minuciosas investigaciones paternas las que dieron pie a este trabajo documental, que más allá del caso de los O'Dogherty y su ascendencia irlandesa, intenta responder a esa cuestión de dónde viene uno -quiénes eran los abuelos de mis abuelos o cuál es el origen de mi apellido- como remedio para ubicarse en la existencia y para descubrir sin complejos que, al final, uno viene a ser de todos lados un poco, como dice el título del documental. Por eso dice que la historia de 'El Odojérti' es la tuya también, porque intenta extrapolar el ejemplo personal a la generalidad.

Y porque remontarse atrás en la saga familiar, algo que suele deparar más de una sorpresa, ayuda a saber quién es uno, en definitiva. Es lo que intenta hacer ese club de los apellidos raros que comparte con el O'Dogherty sus inquietudes en el documental y que integran Emilio Buale, Maika Makovski, Vicenta N'Dongo y Alberto Jo Lee, cuyas historias familiares dan forma también a este relato que por primera vez se pudo ver en La Isla este jueves. O'Dogherty, tras la proyección del documental en el centro de congresos, conversó con el público y respondió a sus preguntas.