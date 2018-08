La imagen del Nazareno ilustrará el cupón de la ONCE en el día de su 250 aniversario

La imagen de Nuestro Padre Jesús Nazareno y la celebración del 250 aniversario de la hermandad isleña llegarán a todos los rincones de España el próximo 25 de agosto gracias al cupón de la ONCE. Una fotografía de la popular talla pasional de San Fernando reallizada por José Alberto Ortiz Benítez ilustrará ese día -en el que además se celebra el cumpleaños de la cofradía- el característico boleto que esta mañana, en las dependencias de la casa de hermandad, se ha presentado oficialmente en un simbólico acto que ha contado con la presencia del hermano mayor, Miguel Ángel Cruceira; el concejal Conrado Rodríguez, alcalde en funciones; de la concejala Begoña Castro y de Alberto Ríos, director de la Fundación Once en Cádiz.

Las cifras que maneja la ONCE y que esta mañana se han recordado dan buena cuenta del alcance que tendrá el cupón: una tirada de cinco millones y medio de ejemplares y más de 20.000 vendedores repartidos por toda España.

La hermandad ha agradecido a la ONCE su predisposición para ilustrar el cupón con la imagen del Nazareno, atendiendo a esa afán por divulgar, dar a conocer y dar valor a las cosas populares de todos los rincones del país a través de los cupones. En la misma línea, la Fundación ONCE ha señalado que no podía dejar pasar por alto un acontecimiento como el 250 aniversario fundacional de la hermandad, "que está en el corazón de los isleños" y que está dejando "momentos inolvidables". También ha apelado a la coincidencia de objetivos "por hacer una sociedad más justa y solidaria" que existen entre la cofradía y la ONCE.

El concejal Conrado Rodríguez ha hecho también extensiva su felicitación a la hermandad y a la ONCE por este cupón, ha recordado que la historia de La Isla y de la hermandad han corrido siempre de la mano -hace solo dos años que se celebró también el 250 aniversario del Ayuntamiento- y ha aludido a los grandes actos que la hermandad tiene previstos para la próxima semana, entre ellos, el pontifical que se celebrará en la jornada del 24 en la plaza de la Iglesia y la procesión de alabanzas extraordinaria que un día más tarde, el mismo en el que se venderá el cupón con la imagen del Nazareno, saldrá a la calle.