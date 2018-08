24 horas solidarias para combatir la ELA

Desde que su tío falleciese debido al ELA (Esclerosis Lateral Amiotrófica), David Gómez se propuso a sí mismo un reto para luchar -a su manera- contra la enfermedad. Le prometió a su tía que lo iba a conseguir. Y lo logró. Esta semana ha completado el reto solidario de 24 horas seguidas corriendo y andando sin parar por diversos pueblos de la provincia de Cádiz con el que pretendía dar mayor visibilidad a una enfermedad a la que se había enfrentado cara a cara. "Vi cómo falleció mi tío y no hay derecho a que las personas se vayan de esa manera", explica Gómez.

Un reto que en principio a los suyos les costó comprender. En un primer momento tuvo que convencer a su mujer de que correr durante la noche no entrañaba ningún peligro, una tarea difícil sobre todo teniendo en cuenta que pasaría por lugares en los que desaparecía la cobertura del móvil y no podía comunicarse con nadie. Sin embargo, el motivo que le movió a realizar el reto fue razón suficiente para que finalmente recibiera la aprobación de su mujer.

A pesar de las dificultades que entrañaba el recorrido el deportista siempre tuvo un punto a su favor y es que estuvo acompañado durante todo momento por sus primos, quienes le siguieron con el coche y le ofrecieron avituallamiento durante el recorrido, no dejándolo solo en ningún instante. Un agradecido Gómez cuenta que "fue increíble, me ayudaron como si el reto fuera también suyo, sin ellos no hubiera sido posible conseguirlo". La labor principal de sus primos fue proveer al corredor de agua y de bolas energéticas de avena, una tarea que realizaron cada dos horas. Pero sin duda, para el corredor, lo más importante fue el plano anímico.

Y es que para realizar una prueba de estas magnitudes se requiere un entrenamiento muy especial. A nivel psicológico, muy importante en este ejercicio, el deportista asegura que "cuando se hacen las cosas de corazón se puede conseguir de todo". Gómez comenzó a correr a los 20 años y hasta ahora no se ha querido poner límites, sobre todo, porque como afirma el corredor, "si practicas un deporte que te gusta es mucho más fácil".

En el plano físico el trabajo ha sido duro, pero muy basado en las actividades de su vida cotidiana. El deportista cuenta que son muchos quienes le preguntan cómo es posible correr 24 horas sin parar, Gómez siempre responde lo mismo, "la vida diaria es un entreno, desde que te levantas a las seis de la mañana para trabajar, llevas y recoges a los niños, y haces los recados, vas a la cama y has pasado todo el día de pie".

El maratón llevó al deportista isleño por diferentes localidades de la provincia de Cádiz: Puerto Real, Chiclana o El Colorado. A pesar de la dificultad de la prueba, a la mañana siguiente el deportista afirmaba sentirse muy a gusto y con ganas de más. "Tengo pensado ponerme otros retos a corto plazo, me gustaría movilizar a la ciudad", asegura Gómez.