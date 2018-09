El gobierno defiende su inversión en los colegios durante el mandato

"La inversión en los tres años del actual gobierno prácticamente duplica a la realizada durante el mandato del PP de Loaiza". Es la respuesta que el equipo de gobierno da a las críticas de los populares por los retrasos en el mantenimiento durante el verano de los colegios de Infantil y Primaria. "Lamentamos la crispación que generan al tratar de buscar problemas donde no los hay", apunta el concejal de Presidencia, Conrado Rodríguez, que defiende esta forma la gestión que mantienen con estos centros educativos públicos de la ciudad.

Desde el equipo de gobierno se defiende el trabajo realizado para la puesta a punto de los colegios cada verano, que este año incluye además a los colegios de Defensa que "fueron totalmente abandonados y olvidados por el PP, llevando al límite su política de ataque y confrontación con otras administraciones". Rodríguez expone que en estos tres años de mandato se han realizado trabajos para acondicionar los colegios de cara al inicio del curso tras la temporada estival presupuestados en 846.000 euros. Esta cifra la compara con lo gastado por el gobierno de José Loaiza en sus tres primeros años de mandato, que fue del 470.000 euros, según sus datos. Este año las labores de mantenimiento tienen un presupuesto de 294.000 euros.

846.000Euros. Es el presupuesto que en tres años ha dedicado el equipo de gobierno a los colegios

"Que el Partido Popular tenga la desfachatez de criticar al gobierno local con este tema nos parece un chiste malo y tratar de encontrar problemas donde no los hay. Esta estrategia, sin embargo, no es nueva ya que Loaiza ya utilizó a la educación de los menores como arma arrojadiza contra la Junta de Andalucía, persiguiendo la crispación y el ataque político, en lugar de solventar los problemas de la ciudadanía", advierte Conrado Rodríguez. Frente a eso, comenta, el gobierno actual pone soluciones para arreglar un situación -el limbo en el que estaban los antiguos colegios de Marina cuyo mantenimiento no era atendido ni por el Consistorio ni por la Junta de Andalucía- que ellos fueron "incapaces" de realizar. "Parece que viven una realidad alternativa y tienen los ojos cegados ante la deriva de su partido", porque el escenario es "bien distinto del que nos quieren hacer ver. Así lo perciben también las padres y madres de los alumnos y alumnas que ya nos han hecho llegar su satisfacción ante los trabajos que se viene realizando y cuyos resultados ya se pueden comprobar en varios centros escolares", asegura.

El portavoz del gobierno municipal insiste en la apuesta que hacen por la educación pública que se refleja, a su juicio, en el presupuesto municipal porque "dedicamos el doble de recursos en la mejora de la educación para los isleños del futuro; pero también en la búsqueda del entendimiento y en la colaboración entre administraciones, "un trabajo para atender a todos los colegios, incluidos los antiguos de Defensa, en igualdad de condiciones".