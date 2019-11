El gobierno coordina con las concejalías la elaboración del nuevo presupuesto para San Fernando

El gobierno municipal trabaja ya con las distintas concejalías para cerrar un presupuesto con el que empezar el nuevo ejercicio económico. Será el primero de los presupuestos que ha manejado el equipo de Patricia Cavada en el Ayuntamiento que no necesitará contar obligatoriamente con el respaldo o la abstención de algunos integrantes de la oposición para salir adelante. Con el apoyo de sus socios de gobierno, Ciudadanos, será suficiente para tener la mayoría necesaria en el pleno.

En esa tarea coordinada del organigrama municipal, se tienen en cuenta las obligaciones e inversiones presupuestarias que cada área maneja con la idea de ir cerrando las previsiones para el ejercicio. La idea es contar a final de año con el documento.

Para esta ocasión no habrá un proceso de presupuestos participativos previo, que permita incluir las prioridades de inversión que demanda la ciudadanía. El tiempo se le ha echado encima al gobierno municipal, tras superar unas elecciones el pasado mayo, y negociar con distintas fuerzas primero para un acuerdo de investidura y después para el acuerdo de gobierno que suma a Ciudadanos a la gestión de los socialistas, a lo que se ha unido un periodo electoral como el pasado recientemente con las generales).

Fue en el último trimestre de 2015 cuando el gobierno del PSOE y los andalucistas puso en marcha un proceso de votación ciudadana en el que podían puntuar según el orden de prioridad un listado de proyectos, entre los que se incluía el centro de adultos, el arreglo de los accesos a Camposoto, el Campus del Empleo o la Plaza del Rey. La disponibilidad presupuestaria para estas actuaciones rondaba los 3,5 millones de euros. La intención era que esta lista prioritaria se incluyera en el presupuesto de 2016 como finalmente sucedió.

Un año después el equipo de gobierno afinaba el procedimiento, y además de su relación de proyectos permitía la presentación de otras propuestas por parte de los ciudadanos, para después abrir un plazo de votación que incluía las nuevas tecnologías. Como no hubo presupuestos en 2017 la mejora de la zona industrial, la movilidad de Pery Junquera (ejecutada en un tramo) o la Ciudad de los Niños (pendiente de adjudicación) se recogieron en el documento de 2018.

El gobierno recuerda la línea consensuada de acciones de los acuerdos alcanzados

La intención del gobierno municipal es mantener esta apuesta por la participación de los ciudadanos, aunque no pueda ser en esta ocasión. A pesar de ello, entienden que cuentan con una línea consensuada de actuaciones y medidas, dados los compromisos adquiridos precisamente en las negociaciones para cerrar la investidura y el gobierno. Efectivamente, el apoyo de Podemos para hacer a Patricia Cavada alcaldesa conllevaba la inclusión de partidas económicas en los presupuestos de 2020, como la zona verde de La Casería si no conseguía fondos de la Junta de Andalucía (como finalmente pasó) o una partida para terminar las exhumaciones de represaliados en el cementerio (además del estudio geotécnico que sigue a la espera). A ellas se tendrán que sumar otras por los compromisos previstos para este año con cargo al presupuesto prorrogado que se maneja y que no se han llevado a cabo como la adecuación de espacios públicos para facilitar la práctica de la actividad física a las personas mayores.

Igualmente, la entrada de los dos concejales de la formación naranja en el gobierno se produjo tras una negociación de un acuerdo de 150 medidas, algunas con implicación económica directa como partidas anuales para cuestiones de mantenimiento urbano, la mejora del polígono industrial de Fadricas, el plan anual de asfaltado o un plan anual de barreras arquitectónicas.

El documento de la alianza PSOE-Ciudadanos también hacía mención a la intervención en barriadas, una cuestión garantizada con el plan de inversiones que cada año se consensúa con la Federación de Asociaciones de Vecinos.