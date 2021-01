El gobierno de San Fernando demanda a la Junta más rapidez en las pruebas para detectar el covid

El gobierno de San Fernando ha mostrado una vez más la "mayor preocupación" por la evolución que continúa teniendo la incidencia del covid en la ciudad, "como en la provincia de Cádiz, que tiene uno de los datos más preocupantes a nivel nacional". Ante esta situación, el concejal de Presidencia, insiste en requerir a la Junta, como autoridad competente en materia sanitaria, "que redoble los esfuerzo para luchar contra la pandemia", dada la situación de La Isla que hoy ha superado la tasa de 1.000 contagios.

Entre las demandas municipales están la mejora de la rapidez en la realización de las pruebas PCR, "porque son el punto de partida para que se inicien los rastreos con una mayor fluidez, y así prevenir los contagios tras los positivos que se van conociendo". Rodríguez advierte que la tardanza en su realización afecta a los rastreos.

A eso suma la petición para que haya mayor diligencia de actuación en los focos en residencias de mayores, como la residencia de Cruz Roja y la de Alzheimer, medicalizada desde hace más de una semana, "por ser además personas bastante sensibles".

El edil socialista también menciona la necesidad de prestar atención a la situación en los colegios e institutos, y pide a la Junta "que actúe, porque estamos viendo que los equipos directivos están teniendo que tomar decisiones que seguramente no estén preparados por no tener el conocimiento de la autoridad sanitaria que debe prestar ese apoyo a la comunidad educativa". Entre otras cuestiones, tienen que tomar medidas para la ventilación, a la vez que se lucha para que el frío no afecte en las aulas, una cuestión que preocupa a la Federación de Asociaciones de Madres y Padres de Alumnos (FLAPA) de San Fernando.

El Ayuntamiento muestra, deja claro el responsable de Presidencia, su colaboración e implicación para poner poner en marcha todas las medidas que fija la Junta. "También hacemos un llamamiento a la ciudadanía, a su responsabilidad, para que todos nos impliquemos, no solo para el cumplimiento de la normativa, como el cierre perimetral, el uso obligatorio de las mascarillas o la distancia de seguridad, sino también de las medidas que son recomendaciones. Con la implicación de todos podremos acabar con esta pandemia", finaliza.