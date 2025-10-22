La federación vecinal Isla de León vuelve a salir en busca de la mejor fotografía de San Fernando: convocado el concurso 'Me gusta La Isla'
El plazo de presentación de obras, para todos aquellos isleños que quieran participar, finalizará el próximo 10 de noviembre
La Federación de Asociaciones de Vecinos Isla de León ha vuelto a salir en busca de las mejores fotografías de San Fernando.
La entidad ha convocado la quinta edición del concurso 'Me gusta La Isla', que premia a las fotografías que muestren las mejores y más bonitas imágenes de la localidad.
Al concurso puede participar todos los vecinos de San Fernando que lo deseen. El plazo de inscripción finalizará el próximo 10 de noviembre.
Cada participante podrá presentar hasta un máximo de tres fotografías, que tendrán que centrarse en monumentos, enclaves o lugares especialmente significativos de La Isla.
Las bases del concurso y las hojas de inscripción estarán disponibles en la secretaría de la federación vecinal (San Bruno, 18) en horario de 10.00 a 12.00 horas, durante las jornadas de los lunes, miércoles y viernes.
