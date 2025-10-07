La exposición 'Fotocrónica 2024' llega a San Fernando: se inaugura este miércoles en el Castillo de San Romualdo

La Asociación de Fotoperiodistas de Cádiz, en colaboración con la Asociación de la Prensa de Cádiz y el Ayuntamiento de San Fernando, presenta 'Fotocrónica 2024: un año de fotoperiodismo en la provincia de Cádiz', una exposición que recorre cronológicamente las imágenes más impactantes y relevantes del pasado año. La muestra, que se inaugura este emiércoles 8 a las 19.00 horas, contará con 25 fotografías impresas en gran formato, reflejando los principales acontecimientos sociales, culturales y deportivos que marcaron la provincia durante el año.

En esta edición participan 16 profesionales del fotoperiodismo gaditano, con fuerte presencia de la Bahía, La Janda y el Campo de Gibraltar. Los fotógrafos que forman parte de la exposición son Andrés Carrasco, Antonio Vázquez, Erasmo Fenoy, Eulogio García, Francis Jiménez, Germán Mesa, Jesús Marín, Joaquín Hernández 'Kiki', José María Reyna, Juan Carlos Toro, Julio González, Manu García, Miguel Gómez, Nacho Frade, Lourdes de Vicente y Román Ríos. Cada imagen refleja el compromiso de estos profesionales con el relato visual riguroso y cercano de la actualidad, ofreciendo un testimonio gráfico del año 2024 en la provincia.

La exposición podrá visitarse del 8 de octubre al 2 de noviembre de 2025 en el Castillo de San Romualdo, San Fernando, con horarios de martes a viernes de 10.00 a 14.00 y de 18.00 a 20.00, y fines de semana y festivos de 10.00 a 14.00. Los asistentes podrán llevarse un catálogo gratuito que recoge todas las obras expuestas, mientras que la muestra cuenta con publicidad en lona de fachada, cartel y display plástico, garantizando una experiencia visual completa.

Esta iniciativa refuerza el compromiso de la Asociación de Fotoperiodistas de Cádiz con la difusión de la fotografía periodística, destacando la relevancia del trabajo de los profesionales locales y ofreciendo al público una mirada profunda y reflexiva sobre los hechos que marcaron el año 2024.