Más de 13.000 euros para reponer el cable robado en un aparcamiento público de San Fernando

El robo del cableado eléctrico en el aparcamiento táctico de la Ronda del Estero, en San Fernando, que fue inaugurado en el pasado mes de marzo en la confluencia con la avenida Manuel de Falla, ha obligado al Ayuntamiento isleño a contratar de nuevo el suministro e instalación de la red de baja tensión para alumbrado del recinto y para abastecer los puntos de recarga de los vehículos eléctricos de los que dispone el citado parking.

El coste de la reposición del cableado sustraído asciende en total a 13.121,03 euros, que evidentemente salen de las arcas municipales. Los trabajos han sido ya adjudicados, por lo que se espera que se pongan en marcha en los próximos días. Se estima que tendrán una duración máxima de un mes.

En el mismo contrato, de hecho, se apunta a "la necesidad de dotar de iluminación al aparcamiento sito en la avenida de la Ronda del Estero, ya que actualmente no dispone de ella debido al robo de casi la totalidad del cableado existente, con la consiguiente peligrosidad para las personas y los vehículos estacionados en el mismo".

La falta de iluminación, de hecho, había suscitado ya las quejas de los usuarios de este aparcamiento táctico, que apenas lleva unos meses en funcionamiento pero que ya estaba sin luz. Se trata, de hecho, de la segunda de estas bolsas gratuitas que el Ayuntamiento de San Fernando ha construido en la localidad después de la experiencia piloto de la avenida San Juan Bosco, en los suelos del desaparecido IMPI.

Este aparcamiento, que se ejecutó de manera simultánea a otro similar en la avenida Andalucía, supuso además una inversión superior a los 1,6 millones de euros procedente de los fondos Next Generation. ocupa una superficie de más de 7.500 metros cuadrados y que suma 160 plazas de aparcamiento gratuitas, de las que una docena cuentan con puntos de carga eléctricos y seis están reservadas a personas con movilidad reducida. Además cuenta con capacidad para el estacionamiento de 23 motocicletas y nueve bicicletas