Un estreno teatral muy isleño

El Teatro de Las Cortes acogerá el 9 de noviembre el estreno como dramaturgo de José Carlos Fernández Moreno. "Llevo dos años centrado en el teatro", comentaba el que fuera gerente de la Fundación Municipal de Cultura. Será con la obra dramática Berta, un monólogo que interpretará la actriz Angie Cortejosa, de la compañía Juana La Loca.

"Vuelve a su casa", comentaba ayer el concejal de Cultura, Fran Romero, que presentaba uno de los capítulos que conforman la programación de otoño de 2018, una cita "muy especial", según sus palabras. En esta ocasión, destacó, se unen el "talento creativo y literario" como dramaturgo de José Carlos Fernández y el talento como actriz de Cortejosa.

"Es un texto difícil", que provoca emoción en cada lectura a la actriz. Un texto que le llega. "Berta es una mujer actual, que puede ser tu madre, tu hermana, tu prima, vinculada al mundo del arte, que refleja lo que hay que sufrir para llegar a lo que se quiere. Ese es el filo que yo sigo para interpretar el personaje. Me aporta mucho, me emociona más todavía", detallaba la intérprete. A las grandes palabras del autor, se suma la propuesta física que esta profesional siempre intenta aportar a los personajes.

Angie quiso agradecer a José Carlos Fernández que apostara por ella. "Cuando vio Bernarda me dijo que lo hiciera. Cuando vio Juana insistió", señalaba sobre los personajes de otras dos obras en las que la isleña se ha implicado en estos años.

El escritor, que actualmente está inmerso en una novela, "no he abandonado la narrativa", no quiso adelantar muchos detalles sobre la obra, "dramática". "Es difícil, no la puede hacer cualquier actriz, pero Angie está dotada para interpretarla y sacarla adelante", reconoció. La historia, para adultos, recalcó, es un "reto" que agradece que la actriz haya aceptado. Fernández espera que el estreno, el 9 de noviembre a las 20.30 horas, vaya bien. Berta es el resultado de dos años centrado en el teatro, tiempo en el que ha escrito cuatro obras, dos dramáticas y dos comedias. Una de las comedias, desveló, se estrenará en diciembre. "Hace unos años cuando presenté una novela dije que me gustaría que los personajes salieran del papel y se corporizaran en las tablas del teatro", recordaba para exponer esa inquietud que ya tenía sobre este género literario.

"Es una obra para remover conciencias, que el teatro también es eso", dejó claro el también primer teniente de alcaldesa. "Estoy seguro de que esta propuesta, hecha desde La Isla, será sinónimo de teatro de calidad. Hay gran expectación por descubrir la faceta como dramaturgo de un hombre como José Carlos, siempre vinculado a la cultura de nuestra ciudad; y también hay mucho interés por ver cómo defiende una obra tan exigente una actriz tan talentosa como Angie, que también es sinónimo de formación en las artes escénicas en La Isla y que ya representó su Juana La Loca en este mismo escenario", finalizó Romero.