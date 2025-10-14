La estrategia Eracis continúa su trabajo en la barriada Bazán de San Fernando

El centro cívico Bazán ha acogido este martes la reunión del Consejo Local de Intervención Comunitaria, órgano que gestiona el plan local de intervención social destinado a la mejora continua de la calidad de vida de los vecinos de la barriada de Bazá, incluida dentro de la Estrategia Regional Andaluza para la Cohesión e Inclusión Social (ERACIS+), con un horizonte temporal que abarca desde 2024 hasta 202

Tras los buenos resultados obtenidos en la primera edición de ERACIS, el municipio resultó nuevamente beneficiario de esta iniciativa consiguiendo una subvención de 599.621,94 euros, financiada en un 85% por el Fondo Social Europeo Plus (FSE+) 2021-2027. El programa se ejecutará hasta el 31 de diciembre de 2028, ha recordado el Ayuntamiento de San Fernando en una nota.

Durante el encuentro, se ha hecho balance de las actuaciones desarrolladas en los últimos meses, se han presentado a las dos entidades colaboradoras del programa y se ha abordado la creación de mesas sectoriales de trabajo en los ámbitos de empleo y formación y sociosanitario.

ERACIS+ se concibe como una estrategia integral desde el punto de vista social, pero con intervenciones coordinadas y sostenibles de manera multidisciplinar, actuando en el espacio público o con actuaciones colectivas e individuales. El Plan Local de Intervención en Zonas ERACIS, en este caso únicamente Bazán esta identificada en la estrategia, que desarrolla el Ayuntamiento a través de la Comisión Local de Intervención Comunitaria, cuenta con un equipo multidisciplinar formado por dos trabajadoras sociales y una psicóloga, encargado de la atención directa a la ciudadanía.

Además, dos entidades colaboradoras, Inserta Andalucía y Equa, han sido subvencionadas para ejecutar actuaciones dentro de la zona ERACIS+, centradas en la inserción sociolaboral, la formación y la mejora de la convivencia.

Itinerarios y formación para el empleo

Desde el inicio del programa se han puesto en marcha 66 itinerarios individualizados de inserción sociolaboral, logrando ya algunos casos de éxito. Estos itinerarios ofrecen acompañamiento, orientación y apoyo a personas en situación de vulnerabilidad para su capacitación y acceso al empleo.

Actualmente, se está desarrollando el curso Operaciones Básicas de Ayuda a Domicilio (Inserta Andalucía), y próximamente comenzará la formación de Atención al Cliente (Equa). Asimismo, se prevé el desarrollo de nuevas actividades formativas centradas en la igualdad, la prevención de la violencia de género, la mejora del hábitat y la convivencia, y el crecimiento personal.

Otro de los ejes fundamentales del programa ERACIS+ es el fomento de la convivencia y la participación ciudadana. En este sentido, los beneficiarios han participado ya en actividades comunitarias como la visita guiada al Castillo de San Romualdo o los Actos del 24 de Septiembre, "y actualmente se trabaja en la organización de la celebración de Halloween en la zona".

El equipo técnico también ha mantenido encuentros con empresas del entorno, con el objetivo de promover su implicación en el programa, ya sea mediante la colaboración en prácticas formativas o en eventos comunitarios. La respuesta del tejido empresarial ha sido muy positiva.

Compromiso con la Bazán

"El Ayuntamiento de San Fernando reafirma su compromiso firme con la inclusión, la igualdad de oportunidades y la cohesión social de todos los barrios del municipio. La alcaldesa ha subrayado en diversas ocasiones que el objetivo de estos planes es transformar una zona con dificultades en una zona de oportunidades", expone el equipo de gobierno en una nota.

De esta forma, recuerda que gracias al impulso de programas como ERACIS+, alrededor de 1.700 personas residentes en la barriada son beneficiarias directas de acciones que combinan el acompañamiento social, la formación y la inserción laboral, consolidando un modelo de intervención comunitaria basado en la participación activa y la mejora de la calidad de vida.

La concejala de Bienestar Social, Isabel Blanco, ha destacado también la importancia de mantener una intervención constante en la barriada de Bazán y ha señalado que "este programa es un ejemplo claro de cómo la colaboración entre administraciones, entidades sociales y vecinos puede generar cambios reales y duraderos en la vida de las personas".

Reunión del Consejo Local de Intervención Comunitaria de la Eracis en San Fernando / J.A.S.B. (Ayuntamiento San Fernando)

Blanco ha subrayado además que "el Ayuntamiento de San Fernando tiene un compromiso firme con la inclusión y la igualdad de oportunidades. Queremos que Bazán siga siendo un referente de transformación positiva, un barrio que crece con fuerza gracias al esfuerzo colectivo de sus vecinos".

Asimismo, la edil ha incidido en que "la empleabilidad, especialmente de las mujeres, y la mejora de la convivencia y la cohesión social seguirán siendo prioridades en esta nueva etapa de ERACIS+. No se trata solo de invertir en infraestructuras, sino de invertir en las personas y en su futuro".

En el Consejo Local de Intervención Comunitaria han estado presentes representantes de las distintas áreas municipales como Servicios Sociales, Promoción del Empleo, Igualdad, Deportes o Desarrollo Urbano Sostenible, los centros educativos, el centro de salud, la Policía Local, las asociaciones vecinales y las entidades sociales. El Ayuntamiento de San Fernando agradece a todas las personas, entidades y administraciones que forman parte del CLIC, cuyo trabajo y compromiso son fundamentales para el desarrollo de la Estrategia ERACIS+.

Las personas interesadas en recibir información o participar en los itinerarios de inserción pueden acudir al Centro Cívico de La Bazán, o contactar a través de los teléfonos 674 238 769 / 674 240 545 o mediante el correo electrónico sanfernandoeracisplus@gmail.com.