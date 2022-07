Los empresarios de Fadricas, preocupados por que el 'botellódromo' de la Feria se traslade al polígono

Los empresarios del polígono industrial de Fadricas advierten de la peligrosidad que supone realizar botellones en esta zona empresarial de San Fernando. "Es un centro de trabajo y en sus calles hay un constante trasiego de camiones, furgonetas y vehículos para traer o retirar de las naves industriales y locales comerciales todo tipo de mercancías. Estar en sus calles bebiendo y obstaculizando el tránsito de los vehículos pone en grave peligro su integridad física ya que pueden ser atropellados", dejan claro. De hecho, en las últimas semanas desde la gerencia se ha difundido este tipo de mensajes con fotos de botellones destinado a los jóvenes y sus padres, con el inicio además de la Feria del Carmen.

"Tememos que los botellones que se producían en el paseo marítimo de La Magdalena se trasladen al polígono en estos días de fiesta", explica el gerente de la comunidad de propietarios de Fadricas, José Ramón Arrocha. La primera noche se saldó con pocas huellas evidentes de estas concentraciones en la zona, pero la preocupación se acentúa para el fin de semana.

El colectivo trata de evitar que el polígono se convierta en un botellódromo, ahora con la Feria, durante el verano con los conciertos en la zona, y ha solicitado al Ayuntamiento más control policial. "No no has respondido, pero hemos notado que hay más presencia tanto de Policía Nacional y como de Policía Local en el lugar", reconoce. "No lo denunciamos por denunciar, es que es un peligro porque siempre hay camiones que tengan que maniobrar para llegar a su destino por el polígono", deja claro.