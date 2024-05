María Jesús Montero llama a las urnas “contra la ofensiva reaccionaria neofascista”

El Partido Socialista (PSOE) quiere ganar la calle para ganar las elecciones europeas "contra la ofensiva reaccionaria neofascista que está intentando, a fuerza de eso que hemos llamado la máquina de fango, hacerse con las riendas del orden internacional". La vicepresidente primera del Gobierno central y número 2 de la formación, María Jesús Montero, ha reclamado hoy en un acto de campaña en San Fernando "una victoria importante para el grupo socialista para hacer en Europea lo que hacemos en España y en otros países donde la socialdemocracia se ha abierto camino" y para ello pidió a la ciudadanía que acuda a las urnas y vote a su formación.

Tanto la también ministra de Hacienda como los responsables del PSOE que tomaron la palabra se refirieron a la falta de interés del PP por hablar de economía, empleo y de avances sociales, de los logros del Gobierno de Pedro Sánchez y de su apuesta, que defendió y consiguió en Europa, por salir de la crisis sin la receta de la austeridad. "Necesitamos una Europa más fuerte que nunca en los valores democráticos, en la lucha contra la precariedad del empleo, contra la desigualdad de cómo arreglan la crisis aquellos que no creen en que la mayoría de nuestro país no puede salir perjudicada de un momento de especial dificultad", ha defendido.

Montero ha advertido de que las elecciones europeas suelen ser las de menos participación, "la gente piensa que eso de Europa no tiene mucho que ver con su vida cotidiana", cuando resulta lo contrario por que en el seno de la Unión Europea se toman decisiones que afectan al devenir del país. "Necesitamos la movilización de los demócratas. Llamar a todos, comulguen o no con el PSOE, porque depende de nuestro voto que una vez más desde la clase trabajadora paremos esta ultraderecha que viene soplando fuerte", ha reclamado.

Hablar con la gente para sacarlos a votar

La alcaldesa isleña, Patricia Cavada, ha dado la bienvenida de los presentes, con responsabilidades de gobierno en ayuntamientos, parlamentarios, senadores, representantes institucionales y dirigentes de su partido de distintos ámbitos. Pero sobre todo a simpatizantes y militantes, a los que ha animado, como Montero, a movilizar a la ciudadanía. "Andalucía no se ha vuelto de derechas. Cuando hay unas elecciones generales y municipales, el PSOE gana las elecciones si sube la participación. Si baja la participación 10 puntos, pierde", ha aportado aportó.

Por eso, ha insistido en "hablar con la gente para sacarlos a votar". Como ejemplo ponía su conversación con Manolo, "un agente clave" en la ciudad, al que le comentó: "Te necesito, nos la jugamos. Y él me decía: "¿Otra vez, chiquilla?". Lleva una semana hablando con los vecinos, yendo a los comercios, a las asociaciones, tomándose muchos cafés, y alguna cervecita. En todas partes hay muchos Manolos. Esa es nuestra tarea".

La dirigente socialista critica que el PP no quiera hablar de empleo, economía y avances sociales

La regidora se ha referido como lo hizo la número 2 del PSOE a las mujeres y el retroceso que puede haber en sus derechos, a los agricultores, "para explicarles qué pasará si no vamos a votar", a los pescadores, a los que han necesitado una prestación social en algún momento, a los que luchan contra el cambio climático... Hay que sacarlos a la calle, ha reiterado.

Avances en peligro

Le ha dado el relevo en el atril Juan Carlos Ruiz Boix que ha destacado las tres figuras femeninas que tomaban la palabra en el acto: Cavada, "una mujer exigente" que trabaja porque los jóvenes se queden en su tierra y los mayores disfruten después de una vida de esfuerzos; la europarlamentaria y de nuevo candidata Lina Gálvez que ha trabajado "por un sector ajeno al de las mujeres" como es el sector industrial en Europa, para defender los intereses del Campo de Gibraltar y del Puerto de Algeciras; y Montero, a la que ha agradecido su trabajo con la Bahía de Cádiz, a la que "ha dado tranquilidad" garantizando carga de trabajo para los astilleros. El secretario provincial del PSOE alabó las medidas sociales del Gobierno, y sus políticas de igualdad. Algo que también destacó del gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero para "alcanzar las mayores cotas de igualdad".

Una igualdad, unos derechos conseguidos por las mujeres y otros colectivos, que están en peligro por el avance de la ultraderecha, ha abundado en la idea María Jesús Montero. Como también, lo están, ha desgranado, las leyes de memoria democrática o las políticas sociales y la apuesta por tratar la crisis de una manera diferente "a la de los hombres de negro, que decían que solo había un camino", sin recortes.

España, ha destacado, creció el año pasado seis veces más que el conjunto de los países de la UE. "El truco de ese crecimiento es que si la gran parte de la población no está incorporada al consumo, a un mayor nivel de la renta, la economía no sube, por eso los trabajos tenían que ser estables y subir los sueldos, animar a la gente a que viva mejor, a eso aspiramos", ha argumentado.

"Nadie ha dicho que sea fácil gobernar. Pero lo que mantiene a los gobiernos socialistas animados, con ganas, es la brújula de un partido, el socialista, cuyos hombres y mujeres vienen repitiendo los valores que nos alumbraron no solo en España sino también fuera", ha desvelado. Esos valores justifican el reconocimiento del Estado Palestino. "No podíamos quedarnos impasibles ante el asesinato de niños y mujeres en la franja de Gaza, basta de guerra", ha reclamado para admitir el sentimiento de orgullo que tiene por que "cuando pasen revista, nos encuentren en el sitio correcto de la historia y no en el vergonzante papel de PP y Vox".

"Con orgullo socialista de haber hecho las cosas bien"

La europarlamentaria Lina Gálvez ha pronunciado un discurso en el que ha pedido también que se movilice a la ciudadanía. "Os necesitamos a todos con alegría, sin miedo, con orgullo socialista de haber hecho las cosas bien, de haber dado una respuesta distinta a la crisis anterior. La respuesta distinta vino de la mano de un presidente socialista, con Pedro Sánchez, con ideas socialistas", ha resaltado. En ese sentido, ha defendido los fondos Next Generation, por haber contribuido a blindar los derechos, "blindar las condiciones para disfrutar de esos derechos" en referencia a la disponibilidad de dinero para la sanidad, la educación, la dependencia o para "recuperar comarcas enteras".

Contraponía esas ideas, "que funcionan", al modelo del PP, sin redistribución de las riquezas, de concentración en pocas manos, de privatización de servicios públicos, "que no funciona". "Tampoco funciona que nos reorganicen la vida a las mujeres. Ese pasado al que quieren volver ya no existe. Existe un futuro con más Europa, con más alegría, sin miedo. Para el que os pido la confianza, el voto, el trabajo de puerta a puerta, para convencer desde el orgullo que hay que votar socialista", ha finalizado.