Por una educación igualitaria

Hace más de un año que Encarnación Jiménez creó la asociación Sembrando Horizontes, su objetivo era el de fomentar un punto de encuentro para personas con diversidad funcional y sus familias, creando de esta manera una organización con la que poder alcanzar diferentes objetivos para estas personas. El primero de ellos fue el de garantizar a estos chicos la igualdad de oportunidades en el ámbito de la educación, pero también una vez que quieran acceder al mercado laboral. "Es evidente que hay una deficiencia en la ley educativa y estamos luchando para solucionarlo", comenta Jiménez.

La lucha de la asociación comenzó el año pasado, cuando presentó una serie de declaraciones institucionales a diferentes ayuntamientos de la provincia. También se reunió con varios grupos políticos, con los que compartió sensaciones y a los que les ofreció su punto de vista sobre la situación de las personas con diversidad funcional. Sin embargo, a día de hoy no se ha materializado ninguna de las propuestas que se plantearon en esas reuniones con las administraciones locales. "Nos reunimos con ellos e hicimos todo lo posible, pero la realidad es que no hemos conseguido que se cumpla todavía nada", insiste, preocupada.

Las quejas de la asociación van en dos sentidos diferentes y están orientadas a garantizar la igualdad de oportunidades para las personas con diversidad funcional en una ley educativa que no considera estas situaciones. La primera de estas dificultades es para aquellos alumnos que consiguen el título de Secundaria, porque, según explica la presidenta de Sembrando Horizontes, "la mayoría de cursos de Formación Profesional de Grado Medio no están adaptados y estos chicos no pueden acceder a ellos y, por lo tanto, no pueden conseguir un título".

El segundo de los problemas está relacionado con los alumnos que no obtienen el título de la ESO y es que los cursos de Formación Profesional Básica específica tienen una limitación de edad. Concretamente, al cumplir los 21 años no pueden volver a matricularse aún cuando no hayan superado la formación. Tampoco sería factible matricularse, por ejemplo, con 19 años porque no podría completar el ciclo -suelen repetir cursos- y conseguir una titulación. "Es importante que se haga algo con respecto a esta limitación porque de esta manera se les cierra el abanico de posibilidades", cuestiona Ercarnación.

Estas dificultades a las que se tienen que enfrentar estos chicos también son perjudiciales para sus familias. "Puedo hablar de muchos padres que están desesperados porque una vez que terminan la ESO acaban en sus casas sin ninguna posibilidad de competir en el mercado laboral", lamenta ante este complicado panorama.

Con todo la asociación no se rinde y sigue buscando salidas para afrontar esta situación y conseguir concretar alguna solución: "Este año volveremos a enviar declaraciones institucionales y a hacer ruido para que podamos disponer de más recursos".

La asociación está realizando en estos momentos diferentes charlas de concienciación y en un futuro realizará también actividades para sus ya más de 80 socios. La presidenta invita a los interesados a que se animen a formar parte "es una asociación para todos, no solo para personas con diversidad funcional. Además es gratuita". En estos momentos están colaborando con otras asociaciones y esperan seguir creciendo.