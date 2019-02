La edil no adscrita cuestiona que los grupos municipales rechacen justificar sus asignaciones

La moción de la concejala no adscrita, Inmaculada López, para que los grupos municipales justifiquen en qué gastan los fondos públicos que reciben volvió a no salir adelante en el último pleno con los votos en contra de PSOE, PP y andalucistas. Solo Ciudadanos y Sí se puede votaron a favor, comenta la edil.

La secretaria general de Solo San Fernando puntualiza este apoyo al comentar que "en este punto se produce la primera de las incoherencias, ya que los partidos que votan a favor son libres de aplicar por sí mismos esta medida y no lo hacen a pesar de que alguno de ellos, como es el caso de Sí se puede, lo llevaban de manera explícita y estelar en su programa".

La edil hace balance de algunos de los puntos del orden del día y de nuevo señala a "la incoherencia e hipocresía ideológica y política" para referirse a que el Partido Popular hiciera mención en una de sus mociones a Federico García Lorca "en un intento de impregnar de andalucismo sus propuestas mientras que "en su partido se hace todo lo posible tanto en municipios como a nivel autonómico y estatal para impedir la ejecución de la Ley de Memoria Histórica".

López también pone en tela de juicio que desde el grupo andalucista, Fran Romero (primer teniente de alcaldesa y candidato de AxSí), aludiera a que la ley no obligaba hasta 2017 a la accesibilidad en espacios como la estación de tren de Bahía Sur. La concejala no adscrita se pregunta "si hasta que la ley no obligue, su partido no actúa en las necesidades de los ciudadanos de San Fernando".